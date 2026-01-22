Menu
MORTES EM ALTA

Cidade da Bahia registra três mortes e uma tentativa em sete dias

Crimes ocorreram entre o sábado, 17, esta quinta-feira, 22

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/01/2026 - 23:42 h
Reinan foi executado na noite desta quinta-feira, 22
Reinan foi executado na noite desta quinta-feira, 22

Um jovem identificado como Reinan Santos foi executado a tiros, na noite desta quinta-feira, 22, no bairro Robson Marques Fair, em Ibirataia, sul da Bahia. As circunstâncias e a motivação para o crime são desconhecidas.

A perícia foi realizada pela equipe da base móvel do Departamento de Polícia Técnica (DPT), instalada provisoriamente em Ipiaú desde terça-feira, 20. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié.

A morte de Reinan é a terceira registrada em menos de sete dias na cidade. Na terça-feira, 20, Wallace Almeida dos Santos, de 29 anos, foi assassinado a tiros, no bairro Corta Jegue. Já na madrugada do sábado, 17, uma jovem, de 22 anos, identificada como Crislane Costa Santos, também foi executada a tiros.

Crislane, de 22 anos, foi morta no sábado, 17
Crislane, de 22 anos, foi morta no sábado, 17

O crime ocorreu na Praça Basílio Miguel de Souza, mais conhecida como Jardim Principal, na região central de Ibirataia. Além desses assassinatos, uma tentativa de homicídio foi registrada no domingo, 18, no bairro AABB.

Um homem, que não teve o nome revelado, foi baleado no rosto. Ele foi levado ao hospital local e depois transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, no sudeste do estado. As informações são do Giro Ipiaú.

