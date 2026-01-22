MORTES EM ALTA
Cidade da Bahia registra três mortes e uma tentativa em sete dias
Crimes ocorreram entre o sábado, 17, esta quinta-feira, 22
Por Andrêzza Moura
Um jovem identificado como Reinan Santos foi executado a tiros, na noite desta quinta-feira, 22, no bairro Robson Marques Fair, em Ibirataia, sul da Bahia. As circunstâncias e a motivação para o crime são desconhecidas.
A perícia foi realizada pela equipe da base móvel do Departamento de Polícia Técnica (DPT), instalada provisoriamente em Ipiaú desde terça-feira, 20. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié.
A morte de Reinan é a terceira registrada em menos de sete dias na cidade. Na terça-feira, 20, Wallace Almeida dos Santos, de 29 anos, foi assassinado a tiros, no bairro Corta Jegue. Já na madrugada do sábado, 17, uma jovem, de 22 anos, identificada como Crislane Costa Santos, também foi executada a tiros.
O crime ocorreu na Praça Basílio Miguel de Souza, mais conhecida como Jardim Principal, na região central de Ibirataia. Além desses assassinatos, uma tentativa de homicídio foi registrada no domingo, 18, no bairro AABB.
Um homem, que não teve o nome revelado, foi baleado no rosto. Ele foi levado ao hospital local e depois transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, no sudeste do estado. As informações são do Giro Ipiaú.
