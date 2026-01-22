Idoso de 85 anos é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos

Homem segue à disposição da Justiça - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um idoso, de 82 anos, foi preso nesta quarta-feira, 21, em um povoado da zona rural de Biritinga, no nordeste baiano, suspeito de estuprar uma criança, de 9 anos, em outubro de 2021. Na época, ele era companheiro da mãe da vítima.

Ele foi detido durante uma ação integrada da Polícia Civil com a participação do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/SISAL) e das equipes das Delegacias Territoriais de Serrinha e Biritinga.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Biritinga, onde foi autuado por estupro de vulnerável e segue preso à disposição da Justiça.