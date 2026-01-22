Menu
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Idoso de 85 anos é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos

Crime aconteceu em outubro de 2021; na época, homem namorava mãe da vítima

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/01/2026 - 23:00 h
Homem segue à disposição da Justiça
-

Um idoso, de 82 anos, foi preso nesta quarta-feira, 21, em um povoado da zona rural de Biritinga, no nordeste baiano, suspeito de estuprar uma criança, de 9 anos, em outubro de 2021. Na época, ele era companheiro da mãe da vítima.

Ele foi detido durante uma ação integrada da Polícia Civil com a participação do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/SISAL) e das equipes das Delegacias Territoriais de Serrinha e Biritinga.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Biritinga, onde foi autuado por estupro de vulnerável e segue preso à disposição da Justiça.

