ESTUPRO DE VULNERÁVEL
Idoso de 85 anos é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos
Crime aconteceu em outubro de 2021; na época, homem namorava mãe da vítima
Por Andrêzza Moura
Um idoso, de 82 anos, foi preso nesta quarta-feira, 21, em um povoado da zona rural de Biritinga, no nordeste baiano, suspeito de estuprar uma criança, de 9 anos, em outubro de 2021. Na época, ele era companheiro da mãe da vítima.
Ele foi detido durante uma ação integrada da Polícia Civil com a participação do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/SISAL) e das equipes das Delegacias Territoriais de Serrinha e Biritinga.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Biritinga, onde foi autuado por estupro de vulnerável e segue preso à disposição da Justiça.
