GRAVE

Membro de projeto para PCD é preso por estuprar adolescente em Paripe

Idoso trabalhava em um espaço multidiciplinar voltado a crianças e adolescentes neurodivergentes

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

22/01/2026 - 13:57 h | Atualizada em 22/01/2026 - 14:31
Imagem ilustrativa da imagem Membro de projeto para PCD é preso por estuprar adolescente em Paripe
-

Um idoso de 65 anos, atuante em projetos sociais no bairro Paripe, no Subúrbio de Salvador, foi preso nesta quinta-feira, 22. Ele é acusado de abusar de um adolescente de 14 anos.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil da Bahia, em um espaço multidisciplinar voltado ao atendimento de crianças e adolescentes neurodivergentes, através da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

Além da prisão preventiva, os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, no mesmo bairro.

Como ocorreu o crime?

Segundo a apuração policial, o suspeito aproveitou da confiança da família da vítima, criada devido à atuação nos projetos, para ter uma relação de confiança com os responsáveis. Assim, ele passou a frequentar a casa dos familiares do adolescente, que também visitava sua residência.

"Utilizando de todo um aparato, que vincula sobre a sua atuação profissional [...] ele utiliza esse Modus Operandi para levar essas crianças e esses adolescentes para sua residência com a finalidade de praticar o estupro qualificado", explicou o delegado Francisco Geraldo, titular da Dercca.

Assim, no dia 10 de janeiro, o adolescente dormiu na residência do investigado, local atrativo para o vulnerável por possui diversos eletrônicos voltados ao entretenimento, como videogame, jogos, filmes e aparelhos de som.

Na madrugada, enquanto dormia em um colchão no quarto do homem, o menor percebeu que estava sendo abusado e conseguiu escapar e pedir ajuda.

Conversas incriminaram o suspeito

O fato foi relatado à mãe ainda no mesmo dia que, em seguida, ela registrou boletim de ocorrência e apresentou às autoridades registros de conversas mantidas com o investigado, nas quais ele admite a prática criminosa. O material foi submetido a procedimentos técnicos de validação e incorporado às investigações.

Reunidas as provas, a PC representou pela prisão preventiva do investigado, medida deferida pela 1ª Vara das Garantias de Salvador. A decisão judicial considerou a gravidade dos fatos, o abuso de confiança, o risco de reiteração e o acesso do investigado a crianças e adolescentes em ambientes educacionais e sociais.

Na ação, foram apreendidos um computador e um aparelho celular, que serão encaminhados para análise pericial. O homem permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

As investigações seguem com o intuito de esclarecer os fatos e identificar outras possíveis vítimas.

