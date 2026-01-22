"Quero delegado branco": Turista é presa no Pelourinho por injúria racial

Uma cena de racismo explícito chocou frequentadores do Pelourinho, no Coração do Centro Histórico de Salvador, na noite desta quarta-feira, 21. Uma turista natural do Rio Grande do Sul, identificada como Gisele Madrid Spencer Cesar, de 50 anos, foi presa em flagrante sob suspeita de injúria racial contra uma comerciante local.

Ataque no Pelourinho

De acordo com o relatório da Polícia Civil, a vítima, uma comerciante identificada apenas como Hanna, estava trabalhando em um bar durante uma festa no Centro Histórico quando foi alvo das ofensas. Além dos xingamentos de cunho racial, a turista teria cuspido na vítima enquanto ela exercia suas funções.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu a suspeita até a Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin).

Desprezo na delegacia: "Atendimento por branco"

O que já era uma situação grave se tornou ainda mais alarmante dentro da unidade policial. Segundo nota oficial da corporação, Gisele não recuou mesmo diante das autoridades.

"A investigada continuou adotando uma postura discriminatória, chegando a exigir atendimento exclusivo por um delegado de pele branca", informou a Polícia Civil.

A conduta reforçou a necessidade da manutenção da prisão. Oitivas foram realizadas com testemunhas e com a vítima ainda durante a madrugada.

Polícia Civil informou que oitivas foram realizadas na unidade especializada | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Situação Jurídica

Gisele Madrid Spencer Cesar permanece custodiada e está à disposição do Poder Judiciário. O caso segue sob investigação rigorosa da Decrin, unidade da Bahia referência no apuramento de crimes de intolerância e racismo.

A pena para o crime de injúria racial foi equiparada ao crime de racismo em 2023, tornando-se imprescritível e inafiançável, com reclusão de dois a cinco anos.

