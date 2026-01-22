Menu
POLÍCIA

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

Ação conjunta localizou o suspeito na capital catarinense nesta quinta-feira, 22

Luan Julião

Por Luan Julião

22/01/2026 - 13:50 h
Investigado usava Florianópolis como esconderijo enquanto chefiava ações ilícitas na Bahia
Investigado usava Florianópolis como esconderijo enquanto chefiava ações ilícitas na Bahia

Apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no interior da Bahia, Fabrício Luz dos Santos Sacramento foi preso na manhã desta quinta-feira, 22, em Florianópolis, durante uma operação conjunta das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e de Santa Catarina, com apoio das polícias Militar e Civil.

Segundo informações de uma fonte da Polícia ouvida pelo Portal A TARDE, Fabrício exercia papel estratégico dentro da facção criminosa no estado e comandava atividades ilícitas em municípios do Baixo Sul, especialmente Ituberá e Valença, mesmo estando fora da Bahia.

Contra ele havia mandado de prisão em aberto por envolvimento em mortes violentas. As investigações indicam que o suspeito, ligado a uma organização criminosa com origem no Rio de Janeiro, utilizava a capital catarinense como esconderijo e mantinha casas e veículos de alto padrão na cidade.

De acordo com a polícia, o homem é investigado por tráfico de drogas e armas, além de ser apontado como responsável por ordenar homicídios na região sul do estado. Também pesam contra ele suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção de menores e roubos, entre outros crimes.

A ação contou ainda com a participação de equipes da RONDESP Recôncavo, da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Delegacia Territorial de Ituberá, que atuaram de forma integrada no cumprimento do mandado e na captura do suspeito.

x