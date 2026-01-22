POLÍCIA
Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis
Ação conjunta localizou o suspeito na capital catarinense nesta quinta-feira, 22
Por Luan Julião
Apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) no interior da Bahia, Fabrício Luz dos Santos Sacramento foi preso na manhã desta quinta-feira, 22, em Florianópolis, durante uma operação conjunta das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia e de Santa Catarina, com apoio das polícias Militar e Civil.
Segundo informações de uma fonte da Polícia ouvida pelo Portal A TARDE, Fabrício exercia papel estratégico dentro da facção criminosa no estado e comandava atividades ilícitas em municípios do Baixo Sul, especialmente Ituberá e Valença, mesmo estando fora da Bahia.
Contra ele havia mandado de prisão em aberto por envolvimento em mortes violentas. As investigações indicam que o suspeito, ligado a uma organização criminosa com origem no Rio de Janeiro, utilizava a capital catarinense como esconderijo e mantinha casas e veículos de alto padrão na cidade.
De acordo com a polícia, o homem é investigado por tráfico de drogas e armas, além de ser apontado como responsável por ordenar homicídios na região sul do estado. Também pesam contra ele suspeitas de lavagem de dinheiro, corrupção de menores e roubos, entre outros crimes.
A ação contou ainda com a participação de equipes da RONDESP Recôncavo, da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Delegacia Territorial de Ituberá, que atuaram de forma integrada no cumprimento do mandado e na captura do suspeito.
