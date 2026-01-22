Pitbull ataca criança, arranca couro cabeludo e o deixa em estado grave

Garoto atacado por pitbull tem couro cabeludo arrancado - Foto: Pixabay/Divulgação | Imagem ilustrativa

Uma criança teve seu couro cabeludo arrancado após ser atacada por dois cães da raça pitbull nesta quarta-feira, 21, no interior de São Paulo. Os primeiros socorros foram feitos por vizinhos do garoto, que o levaram para um hospital.

O garoto foi internado, em estado grave, e passou por um procedimento cirúrgico para a reconstrução da área atingida, informa o g1.

Na tarde desta quarta-feira, 21, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência, e, no local, os agentes foram informados por moradores que o ataque teria iniciado na rua onde a tutora dos cães mora.

Em depoimento prestado à polícia, a tutora dos animais disse que teria saído de casa para descartar uma sacola de lixo, quando o garoto passou na rua. Após avistarem o menino, os cães saíram pelo portão e iniciaram o ataque.

A tutora alegou que correu atrás dos animais na tentativa de prendê-los novamente, porém, não conseguiu conter o ataque. A criança ainda tentou fugir para uma rua próxima, mas foi perseguido pelos cachorros.

Ainda de acordo com a PM, a tutora disse que, depois de um tempo, os cães teriam encerrado o ataque e soltado a vítima. Ela ainda diz que um dos animais fugiu, enquanto o outro voltou para a casa.

Garoto teve o couro cabeludo arrancado

A mãe do garoto informou à polícia que ficou sabendo do ataque por meio dos vizinhos. No local do ataque, moradores disseram que havia um pedaço de couro cabeludo jogado em uma lixeira.

Depois do ataque, moradores da região levaram o garoto para o hospital da região. Tempos depois, agentes da polícia foram até a unidade de saúde, onde ficaram sabendo, por meio de familiares do garoto, que os médicos solicitaram que o couro cabeludo encontrado fosse recolhido e levado para eles.

Ao voltarem para o local do ataque, um dos vizinhos disse que, ao ouvir os gritos, saiu para ver o que estava acontecendo. Somado a isso, ele disse que a tutora dos animais teria recolhido o couro cabeludo do chão e jogado na lixeira.

Tutora foi ouvida e liberada

A tutora dos cães foi conduzida à delegacia de Rio Claro, no interior de São Paulo, onde o caso foi registrado como omissão de cautela na guarda e condução de animais e lesão corporal culposa. Depois de ser ouvida, ela foi liberada.

Criança em estado grave

A equipe de profissionais da saúde que estão cuidando do garoto informou à PM que ele teria dado entrada na unidade em estado grave, e que foi submetido a uma cirurgia para reconstrução do couro cabeludo.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.