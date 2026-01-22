Suspeito de matar chefe e jogar corpo em estrada é preso na Bahia

- Foto: Reprodução Redes Sociais

Um funcionário de 25 anos foi preso por suspeita de assassinar a própria chefe e descartar o corpo dela em uma área rural do município de Coração de Maria, no interior da Bahia. A prisão ocorreu na quarta-feira (21), após o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Civil.

A vítima, Yasminn Novais Nogueira, de 30 anos, era empresária e proprietária de uma gráfica em Conceição do Jacuípe. Ela mantinha relação profissional direta com o suspeito, identificado como Gilvan dos Santos Barbosa, apontado como a última pessoa a estar com a mulher antes do crime.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Corpo localizado

O corpo da empresária foi localizado no dia 5 de janeiro, em uma estrada vicinal da zona rural de Coração de Maria, com indícios de estrangulamento e parte submersa em um rio. Conforme a polícia, a identificação inicial foi dificultada porque Yasminn não residia no município, o que gerou dúvidas entre moradores da região sobre a origem da vítima.

A apuração policial revelou que o suspeito:

Acompanhou a empresária em deslocamentos importantes nos dias que antecederam o crime.

Ele teria levado Yasminn até a rodoviária de Feira de Santana, no fim de dezembro, quando ela viajou para Fortaleza para passar o réveillon.

No retorno da viagem, em 5 de janeiro, Gilvan também foi responsável por buscá-la — data que coincide com a descoberta do corpo.

Outro ponto que reforçou as suspeitas foi o fato de que, ainda no dia do homicídio, o investigado teria retirado pertences da residência da vítima e levado os objetos para a própria casa, segundo a Polícia Civil.

Operação Iscariotes

A prisão foi realizada durante a Operação Iscariotes, quando equipes localizaram o suspeito em um imóvel na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Conceição do Jacuípe. De acordo com a investigação, ele se preparava para deixar a Bahia e seguir para o estado de Santa Catarina. A Justiça já havia expedido mandado de prisão preventiva contra o homem.

Durante depoimento, o suspeito apresentou relatos inconsistentes e negou participação no assassinato.

Após ser detido, Gilvan foi encaminhado à Delegacia Territorial de Coração de Maria, onde permanece custodiado. A Polícia Civil informou que segue com as investigações para esclarecer a motivação do crime e concluir o inquérito.