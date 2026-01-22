Menu
POLÍCIA
FUGA DA MORTE

Jovem foge de cativeiro na Bahia após seis dias de terror

Vítima, de 21 anos, foi sequestrada quando saiu de casa com o filho, um bebê de 11 meses

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/01/2026 - 20:12 h
Rafaela aproveitou que os sequestradores estavam dormindo e fugiu
Depois de seis dias de terror, uma jovem identificada como Rafaela Gandra dos Reis, de 21 anos, conseguiu escapar de um cativeiro, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, na manhã desta quinta-feira, 22. Ela desapareceu na noite da última sexta-feira, 160, na Rua da Encosta, no bairro Pequi, quando saiu de casa levando o filho, um bebê de 11 meses, alegando que iria à casa de uma amiga.

Segundo informações de familiares, Rafaela foi sequestrada e levada por criminosos para uma área de mata localizada nos fundos do bairro Arnaldão, onde permaneceu em cativeiro durante todo o período. No local, ela era mantida amarrada, sob vigilância constante, e submetida a agressões físicas e psicológicas.

Ainda de acordo com as informações, os sequestradores se revezavam na vigilância da jovem e aguardavam uma suposta autorização para matá-la e enterrá-la em uma cova rasa. Rafaela conseguiu fugir na manhã desta quinta-feira, depois que percebeu que os criminosos dormiam.

Ela aproveitou a oportunidade, se desamarrou e correu pela mata até alcançar um bairro vizinho ao Arnaldão, onde pediu ajuda a alguns moradores da região. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a atenderam e a levaram para uma unidade de saúde. A jovem foi encontrada com várias ferimentos provocados por espancamento e precisará receber acompanhado psicológico.

Bebê devolvido

Dois dias após o desaparecimento, uma mulher desconhecida foi até a residência da família da jovem e entregou o bebê e uma bolsa contendo roupas dela. Segundo os familiares, a mulher não deu nenhuma explicação

A situação levantou ainda mais suspeitas, já que, de acordo com eles, Rafaela jamais deixaria o filho sob os cuidados de terceiros. Para a polícia, a devolução do bebê pode ter sido uma tentativa de despistar as buscas ou encobrir o sequestro.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e prender os responsáveis pelo sequestro, além de esclarecer todas as circunstâncias do crime, incluindo a misteriosa entrega da criança à família.

