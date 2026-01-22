URGENTE
Três policiais militares ficam feridos em acidente com viatura na Bonocô
Eles foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado
Por Leilane Teixeira
Três policiais militares da 23ª Companhia Independente (CIPM) ficaram feridos após um acidente envolvendo viaturas da guarnição na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), na tarde desta quinta-feira, 22.
Segundo apuração do Portal A TARDE, os agentes estavam em deslocamento quando um carro acessou indevidamente a faixa exclusiva para motos, provocando a colisão com as viaturas.
Sem gravidade
Com o impacto, os três precisaram ser socorridos por Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda do local, onde foi realiza o primeiro atendimento. Em seguida, eles foram encaminhados para Hospital Geral do Estado, onde estão em observação, mas sem gravidade.
Após o socorro, os veículos foram retirados da via, e o trânsito foi normalizado na região.
