Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

URGENTE

Três policiais militares ficam feridos em acidente com viatura na Bonocô

Eles foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

22/01/2026 - 19:20 h
Imagem ilustrativa da imagem Três policiais militares ficam feridos em acidente com viatura na Bonocô
-

Três policiais militares da 23ª Companhia Independente (CIPM) ficaram feridos após um acidente envolvendo viaturas da guarnição na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), na tarde desta quinta-feira, 22.

Segundo apuração do Portal A TARDE, os agentes estavam em deslocamento quando um carro acessou indevidamente a faixa exclusiva para motos, provocando a colisão com as viaturas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Líder da facção 'Bala na Cara' é preso em operação contra o CV
Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso
Três suspeitos de tráfico de drogas são presos no Centro Histórico

Sem gravidade

Com o impacto, os três precisaram ser socorridos por Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda do local, onde foi realiza o primeiro atendimento. Em seguida, eles foram encaminhados para Hospital Geral do Estado, onde estão em observação, mas sem gravidade.

Após o socorro, os veículos foram retirados da via, e o trânsito foi normalizado na região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de trânsito Bonocô polícia militar Salvador samu

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

Play

Americano morto em Brotas passava férias em Salvador com esposa baiana

x