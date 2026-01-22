Três suspeitos de tráfico de drogas são presos no Centro Histórico

Três homens foram presos em flagrante suspeitos de tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira, 22, durante uma ação policial no Centro Histórico de Salvador. A prisão ocorreu no âmbito de uma operação coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

Durante as abordagens, os policiais apreenderam:

entorpecentes;

dois rádios comunicadores;

uma balança de precisão;

outros materiais comumente utilizados na comercialização de drogas. Todo o material recolhido foi encaminhado para perícia.

Segundo a Polícia Civil, um dos detidos usava tornozeleira eletrônica por envolvimento anterior em crime patrimonial e possui passagens pela polícia por roubo a ônibus, furto qualificado e tráfico de drogas. Com ele, foi encontrada uma bolsa contendo documentos de identidade e pinos de cocaína prontos para a venda.

Após a prisão, os suspeitos foram submetidos a exames de lesão corporal e seguem à disposição da Justiça.

Obejtivo da operação

A operação teve como foco reprimir crimes contra o patrimônio, combater o tráfico de drogas e aumentar a sensação de segurança na região central da capital, área com grande circulação de moradores e turistas, especialmente neste período de alta estação.

Participaram da ação: