OPERAÇÃO VERÃO
Três suspeitos de tráfico de drogas são presos no Centro Histórico
Um dos detidos usava tornozeleira eletrônica por envolvimento anterior em crime patrimonial
Por Leilane Teixeira
Três homens foram presos em flagrante suspeitos de tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira, 22, durante uma ação policial no Centro Histórico de Salvador. A prisão ocorreu no âmbito de uma operação coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).
Durante as abordagens, os policiais apreenderam:
- entorpecentes;
- dois rádios comunicadores;
- uma balança de precisão;
- outros materiais comumente utilizados na comercialização de drogas. Todo o material recolhido foi encaminhado para perícia.
Segundo a Polícia Civil, um dos detidos usava tornozeleira eletrônica por envolvimento anterior em crime patrimonial e possui passagens pela polícia por roubo a ônibus, furto qualificado e tráfico de drogas. Com ele, foi encontrada uma bolsa contendo documentos de identidade e pinos de cocaína prontos para a venda.
Após a prisão, os suspeitos foram submetidos a exames de lesão corporal e seguem à disposição da Justiça.
Obejtivo da operação
A operação teve como foco reprimir crimes contra o patrimônio, combater o tráfico de drogas e aumentar a sensação de segurança na região central da capital, área com grande circulação de moradores e turistas, especialmente neste período de alta estação.
Participaram da ação:
- Coordenação de Operações
- Agência de Inteligência do DEIC;
- Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deltur). As diligências fazem parte das atividades da Operação Verão.
