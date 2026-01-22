CRIME
MPBA denuncia suspeito de matar casal na frente da igreja em Salvador
Crime ocorreu em dezembro do ano passado na ACM
Por Leilane Teixeira
O Ministério Público do Estado da Bahia denunciou criminalmente à Justiça Vinícius Santos, de 22 anos, suspeito de matar a ex-namorada e o atual namorado na porta de uma igreja na Avenida ACM, em dezembro de 2025.
O MPBA sustenta que o crime contra Lívia Denise Dias caracteriza feminicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, em razão da emboscada preparada pelo denunciado.
Em relação a Arthur César, a denúncia aponta homicídio qualificado por motivo torpe, "caracterizado pelo inconformismo do denunciado com o relacionamento da vítima com sua ex-companheira, e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas".
Segundo o MPBA, o órgão pede que a Justiça decrete a manutenção da prisão preventiva e o julgamento do denunciado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Salvador.
Arthur foi preso, confessou o crime, teve a prisão preventiva decretada e segue no presídio de Salvador.
Relembre o crime
Por volta das 20h50 do dia 23 de dezembro, o denunciado teria aguardado as vítimas e efetuado disparos de arma de fogo de forma repentina, utilizando recurso que impossibilitou qualquer chance de defesa
A ex-companheira foi atingida e morreu no local em decorrência das lesões provocadas pelos tiros. Em seguida, o atual companheiro dela também foi atingido pelos disparos e não resistiu aos ferimentos.
Segundo a promotora de Justiça Mirella Brito, autora da denúncia, as investigações revelaram que a vítima e o denunciado mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente dez anos.
A relação foi encerrada por Lívia Denise Dias em maio de 2024. Conforme a denúncia, o acusado não aceitava o término e passou a perseguir a ex-companheira. O crime ocorreu em frente à Igreja Mundial do Poder de Deus, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro de Brotas.
