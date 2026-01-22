Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

'Extorsão da internet': líder criminoso morre em confronto com a PM em Jauá

Com o suspeito, policiais apreenderam arma de fogo, munições e drogas

Luan Julião

Por Luan Julião

22/01/2026 - 15:45 h
Suspeito foi identificado como Marcos Vinícius de Jesus Silva, conhecido como 'Nitchio'
Suspeito foi identificado como Marcos Vinícius de Jesus Silva, conhecido como 'Nitchio' -

Uma ação do Batalhão Apolo da Polícia Militar terminou com a morte de um suspeito apontado como integrante de um grupo criminoso que atua na localidade de Jauá, em Camaçari, na manhã desta quinta-feira, 22. O homem era investigado por tentar impor a cobrança de taxas a empresas de internet que prestam serviço na região.

De acordo com as informações apuradas, o suspeito foi identificado como Marcos Vinícius de Jesus Silva, conhecido como 'Nitchio'. Ele seria uma das lideranças do grupo criminoso e estaria intimidando trabalhadores do setor de telecomunicações, exigindo pagamentos para permitir a instalação e manutenção dos serviços nas comunidades.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a operação policial, houve tentativa de abordagem, mas o homem reagiu, o que resultou em confronto. Ele foi atingido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia Também:

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas
Membro de projeto para PCD é preso por estuprar adolescente em Paripe
Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições e drogas. O material foi encaminhado para os procedimentos legais.

Polícia apura atuação de grupo criminoso envolvido em cobranças ilegais na região
Polícia apura atuação de grupo criminoso envolvido em cobranças ilegais na região | Foto: Reprodução

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia reforça que informações sobre pessoas envolvidas em tentativas de cobrança ilegal de taxas em Jauá podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido por lei.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Batalhão Apolo camaçari cobrança ilegal Combate ao crime segurança pública violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suspeito foi identificado como Marcos Vinícius de Jesus Silva, conhecido como 'Nitchio'
Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

Suspeito foi identificado como Marcos Vinícius de Jesus Silva, conhecido como 'Nitchio'
Play

Americano morto em Brotas passava férias em Salvador com esposa baiana

Suspeito foi identificado como Marcos Vinícius de Jesus Silva, conhecido como 'Nitchio'
Play

Vídeo: homem é esfaqueado por mulher em via pública de Salvador

Suspeito foi identificado como Marcos Vinícius de Jesus Silva, conhecido como 'Nitchio'
Play

Homem monitorado com tornozeleira eletrônica é preso na Gamboa

x