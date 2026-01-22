POLÍCIA
'Extorsão da internet': líder criminoso morre em confronto com a PM em Jauá
Com o suspeito, policiais apreenderam arma de fogo, munições e drogas
Por Luan Julião
Uma ação do Batalhão Apolo da Polícia Militar terminou com a morte de um suspeito apontado como integrante de um grupo criminoso que atua na localidade de Jauá, em Camaçari, na manhã desta quinta-feira, 22. O homem era investigado por tentar impor a cobrança de taxas a empresas de internet que prestam serviço na região.
De acordo com as informações apuradas, o suspeito foi identificado como Marcos Vinícius de Jesus Silva, conhecido como 'Nitchio'. Ele seria uma das lideranças do grupo criminoso e estaria intimidando trabalhadores do setor de telecomunicações, exigindo pagamentos para permitir a instalação e manutenção dos serviços nas comunidades.
Durante a operação policial, houve tentativa de abordagem, mas o homem reagiu, o que resultou em confronto. Ele foi atingido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Com o suspeito, os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições e drogas. O material foi encaminhado para os procedimentos legais.
A Secretaria da Segurança Pública da Bahia reforça que informações sobre pessoas envolvidas em tentativas de cobrança ilegal de taxas em Jauá podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido por lei.
