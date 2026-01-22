Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Operação será mantida e integra ações de segurança durante festas populares - Foto: Reprodução Políca Civil

Uma megaoperação em formato de ocupação foi realizada pela Polícia Civil no Centro Histórico de Salvador, na manhã desta quinta-feira, 22, reunindo equipes em diversos pontos da região. A ação faz parte da Operação Centro Seguro e resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, principalmente cocaína.

Conforme apuração, os policiais civis se espalharam por áreas consideradas sensíveis a partir do mapeamento de ocorrências criminais. Durante as diligências, os agentes localizaram e recolheram entorpecentes em pontos estratégicos do Centro Histórico, reforçando o combate ao tráfico de drogas na região.

A operação é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e tem como objetivo reprimir crimes como furtos, roubos, latrocínio e outras práticas contra o patrimônio, além de atuar de forma preventiva para garantir mais segurança a moradores e turistas durante o período de festas populares.

Mais de 20 policiais civis participaram da ação, que contou com apoio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur). Além das apreensões, as equipes também realizaram abordagens e verificações para identificar pessoas com possíveis mandados de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Civil, as ações da Operação Centro Seguro terão continuidade. Informações que possam auxiliar as investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), por meio do telefone 181.