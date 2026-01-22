Líder da facção 'Bala na Cara' é preso em operação contra o CV

Policiais também apreenderam uma pistola, munições, seis aparelhos celulares - Foto: Felipe Iruata / Ag A Tarde

Uma operação integrada entre as polícias civis do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro resultou na prisão do principal líder da facção criminosa conhecida como “Bala na Cara”, considerada a mais violenta do estado gaúcho. A captura ocorreu no bairro do Tanque, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste da capital fluminense.

O grupo criminoso possui ligação direta com o Comando Vermelho (CV). Segundo as investigações, o homem preso comandava a facção e é apontado como responsável por atividades ligadas ao tráfico de drogas, tráfico de armas e homicídios no Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com os levantamentos policiais, ele mantinha uma relação próxima com o líder do tráfico das comunidades da Rocinha e do Vidigal, no Rio de Janeiro.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) da Polícia Civil do Rio, que atuaram em apoio à operação conduzida pela Polícia Civil gaúcha. Nesta quinta-feira, 22, equipes da Decon se deslocaram até a localidade após trabalho de inteligência, com o objetivo de cumprir mandados judiciais expedidos contra o investigado.

Após a montagem de um cerco tático, o criminoso foi localizado e capturado sem resistência. Contra ele, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de prisão condenatória, ambos pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

Durante a ação, os policiais também apreenderam uma pistola, munições, seis aparelhos celulares e um manuscrito com anotações relacionadas ao tráfico, materiais que devem auxiliar no aprofundamento das investigações.