Suspeito de participar da morte de boxeador e mãe de PM é preso

As investigações apontam que a suspeita atuava aplicando golpes relacionados a empréstimos consignado - Foto: : Divulgação/Polícia Civil

Um homem investigado por dois crimes violentos ocorridos de Salvador foi preso nesta quinta-feira, 22, na Ilha de Itaparica.

Ele é apontado como suspeito de participar do homicídio de Jonas Santos Machado, em setembro de 2025, no bairro Dom Avelar, e de um ataque a tiros que deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas, em dezembro do mesmo ano, no bairro de Castelo Branco.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Prisão

A prisão ocorreu na localidade da Gamboa, após investigações da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) localizarem o paradeiro do suspeito fora da capital.

Segundo a Polícia Civil, o homem havia deixado Salvador e passou a ser monitorado ao se deslocar em direção a Mar Grande. Com base nas informações levantadas, policiais cumpriram o mandado de prisão temporária, expedido pelo 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador.

Relembre ataques

De acordo com as investigações, no ataque registrado em 30 de dezembro de 2025, no bairro de Castelo Branco, morreram:

Gabriel Alves dos Santos de Santana

Solange Francisco dos Santos.

Outras duas pessoas ficaram feridas.

O suspeito também é investigado pela execução de Jonas Santos Machado, ocorrida meses antes em Dom Avelar.

Após ser detido, o homem foi encaminhado à Delegacia Territorial de Vera Cruz e, posteriormente, transferido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde permanece à disposição da Justiça.