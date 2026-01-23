Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Pai mata filho de 4 anos no banheiro de casa após discutir com mulher

Fernando Batista de Melo fugiu após o crime

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/01/2026 - 8:55 h
Criança foi assassinada dentro do banheiro do apartamento
Criança foi assassinada dentro do banheiro do apartamento

Um homem de 48 anos, identificado como Fernando Batista de Melo, matou o próprio filho, de 4 anos, nesta quinta-feira, 22, na zona norte de Manaus. Ele fugiu após o crime.

Segundo informações da Polícia Militar, a criança foi assassinada dentro do banheiro do apartamento do casal, depois que o homem discutiu com a mãe do menino. Ele teria arremessado a vítima, identificada como Manoel, contra a parede e, em seguida, esfaqueou a criança.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), vai investigar o caso para esclarecer as circunstâncias e localizar o suspeito.

