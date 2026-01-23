Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Felipe Prior pode ficar preso por 8 anos; STJ mantém condenação por estupro

Decisão do STJ confirma pena em regime semiaberto por crime ocorrido em 2014

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

23/01/2026 - 14:10 h
Ex-BBB, Felipe Prior
Ex-BBB, Felipe Prior

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter a condenação do arquiteto e ex-participante do Big Brother Brasil, Felipe Prior, a oito anos de prisão em regime semiaberto pelo crime de estupro. O caso ocorreu em agosto de 2014, na cidade de São Paulo.

A decisão foi tomada de forma monocrática pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no dia 19 de dezembro. Por se tratar de uma decisão individual, a defesa ainda pode recorrer. Até o momento, Felipe Prior segue respondendo ao processo em liberdade.

Pena já havia sido ampliada em 2024

Em setembro de 2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) já havia revisado a condenação do ex-BBB ao analisar um recurso da defesa. Na ocasião, a pena foi aumentada de seis para oito anos, mantendo a condenação e definindo o regime semiaberto para o cumprimento da sentença.

Outros processos

Felipe Prior responde a quatro processos por estupro. Dois deles resultaram em absolvição, um teve a condenação confirmada, e outro ainda aguarda julgamento.

Até a publicação desta decisão do STJ, Felipe Prior não se manifestou publicamente sobre o caso.

x