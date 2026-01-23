POLÊMICA
Câmara impõe sigilo a voo da FAB usado por Hugo Motta
Presidente da Câmara solicitou jatinho que saiu de João Pessoa para o Rio de Janeiro no final de dezembro
Por Yuri Abreu
A Câmara dos Deputados colocou sob sigilo a lista de passageiros de um vôo da Força Aérea Brasileira (FAB) que levou o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de João Pessoa até o Rio de Janeiro, no dia 26 de dezembro.
Ao lado do parlamentar, havia outras 11 pessoas a bordo de um jatinho da FAB — o grupo tinha como destino Angra dos Reis, onde passaram o Ano Novo em uma casa alugada em um condomínio de luxo.
A informação sobre o deslocamento foi dada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Ao questionar a Casa sobre a lista, a publicação foi informada que o uso dessas aeronaves ocorre por razões de segurança institucional que “impõem a necessidade de classificação sigilosa das informações”.
Também em dezembro, a Câmara dos Deputados também colocou sob sigilo a lista de passageiros do voo da FAB que levou Motta e Gilmar Mendes para a primeira edição latina de um fórum jurídico promovido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, em Buenos Aires, na Argentina, conhecido no mundo político como “Gilmarpalooza”.
Após a medida, o Tribunal de Contas da União (TCU) abriu um processo para apurar o sigilo. O subprocurador-geral Lucas Furtado entrou com uma representação na para que a Câmara fosse obrigada a informar a lista completa de passageiros.
No entanto, não houve resposta por parte da presidência da Casa.
