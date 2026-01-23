Câmara impõe sigilo a voo da FAB usado por Hugo Motta

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos) - Foto: Kayo Magalhaes

A Câmara dos Deputados colocou sob sigilo a lista de passageiros de um vôo da Força Aérea Brasileira (FAB) que levou o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de João Pessoa até o Rio de Janeiro, no dia 26 de dezembro.

Ao lado do parlamentar, havia outras 11 pessoas a bordo de um jatinho da FAB — o grupo tinha como destino Angra dos Reis, onde passaram o Ano Novo em uma casa alugada em um condomínio de luxo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A informação sobre o deslocamento foi dada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Ao questionar a Casa sobre a lista, a publicação foi informada que o uso dessas aeronaves ocorre por razões de segurança institucional que “impõem a necessidade de classificação sigilosa das informações”.

"Gilmapalooza"

Também em dezembro, a Câmara dos Deputados também colocou sob sigilo a lista de passageiros do voo da FAB que levou Motta e Gilmar Mendes para a primeira edição latina de um fórum jurídico promovido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, em Buenos Aires, na Argentina, conhecido no mundo político como “Gilmarpalooza”.

Após a medida, o Tribunal de Contas da União (TCU) abriu um processo para apurar o sigilo. O subprocurador-geral Lucas Furtado entrou com uma representação na para que a Câmara fosse obrigada a informar a lista completa de passageiros.

No entanto, não houve resposta por parte da presidência da Casa.