Aproximação entre Lula e Motta pode destravar fim da escala 6x1

Hugo Motta e Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

A reaproximação entre os presidentes Lula (República) e Hugo Motta (Câmara dos Deputados) pode fazer com que o fim da escala 6x1 seja destravada na Casa. A proposta conta com forte apelo popular.

O Palácio do Planalto quer aproveitar esse momento de aproximação entre os Poderes Executivo e Legislativo para impulsionar o Projeto de Lei que pode contribuir para a reeleição de Lula, em outubro.

Sobrevivência

A aproximação entre os dois também conta com outro objetivo: Motta, além de expandir sua influência eleitoral na Paraíba, seu estado natal, quer garantir, de acordo com a Folha, sua sobrevivência na presidência da Câmara dos Deputados.

O responsável por essa conexão é o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) — no final de 2025, o petista e Motta haviam cortado relações o ápice da crise entre o governo e a Câmara, no fim de 2025.

Incertezas

Integrantes do núcleo do governo, também conforme a publicação, não têm certeza se o presidente da Câmara está disposto a enfrentar a pressão que empresários do setor de serviços, principalmente, farão contra a aprovação da proposta.

Também avaliam que mesmo se Motta aderir à pauta não há garantia de que ela será aprovada. O atual presidente da Câmara tem menos controle do plenário da Casa do que seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL), por exemplo.

Transição

Para diminuir a resistência de parlamentares e do empresariado à proposta, o governo Lula quer discutir um período de transição até a escala 6x1 ser, de fato, proibida.

O Planalto sente um clima favorável perante a opinião pública neste momento e teme perder o timing caso deixe a discussão para 2027, mesmo num cenário de eventual reeleição de Lula.