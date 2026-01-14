Reforma tributária: Lula barra imposto menor e mantém taxa de 6% para SAFs

Presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) barrou os dispositivos que previam a redução da carga tributária para as SAFs (Sociedades Anônimas do Futebol). Com a decisão, as SAFs permanecem com a alíquota de 6%.

A medida faz parte do veto parcial ao projeto de lei complementar que institui Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) sancionada nesta quarta-feira, 14, e publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O governo justificou o veto por "contrariedade ao interesse público" e "vício de inconstitucionalidade". O Ministério da Fazenda argumenta que a redução tributária ampliaria os gastos da União e descumpriria a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026.

O que mudaria na tributação das SAFs?

O projeto aprovado pelo Congresso Nacional pretendia reduzir a alíquota de impostos federais unificados para 3%. O veto presidencial, por sua vez, foi baseado no seguinte cálculo:

4% de tributos federais;

1% de CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços);

1% de IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

Mesmo com a manutenção da alíquota, o setor ainda conta com uma carga tributária menor do que a prevista nop texto da Reforma Tributária, que estimava um imposto de 8,5% para as sociedades do futebol.

Impactos na transferência de atletas e créditos tributários

O presidente também vetou trechos que traziam benefícios específicos sobre os direitos desportivos. Entre os pontos vetados estão:

Regras sobre créditos de IBS e CBS em operações com direitos de atletas;

em operações com direitos de atletas; Exclusão das receitas de transferências de atletas da base de cálculo por cinco anos.

Outros vetos

Além da questão das SAFs, o presidente também vetou outros pontos dispostos no projeto de lei, como: