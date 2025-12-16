Reforma tributária passa com apoio quase unânime da Bahia

Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A aprovação do texto-base da segunda etapa da regulamentação da reforma tributária, que estabelece regras para o comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), na segunda-feira, 15, contou com 330 votos a favor e 104 contra — 77 parlamentares estiveram ausentes na votação.

Entre os 39 deputados que fazem parte da bancada baiana, 32 votaram a favor do texto. Ainda houve um voto contra e outros seis congressistas estiveram ausentes na sessão.

Veja a lista:

Sim

Adolfo Viana (PSDB)

Alex Santana (Republicanos)

Alice Portugal (PCdoB)

Antonio Brito (PSD)

Bacelar (PV)

Claudio Cajado (PP)

Dal Barreto (União)

Daniel Almeida (PCdoB)

Diego Coronel (PSD)

Elmar Nascimento (União)

Félix Mendonça Jr (PDT)

Gabriel Nunes (PSD)

Ivoneide Caetano (PT)

João Leão (PP)

Jorge Solla (PT)

José Rocha (União)

Josias Gomes (PT)

Leo Prates (PDT)

Leur Lomanto Jr. (União)

Lídice da Mata (PSB)

Mário Negromonte Jr. (PP)

Neto Carletto (Avante)

Pastor Isidório (Avante)

Paulo Magalhães (PSD)

Raimundo Costa (Podemos)

Ricardo Maia (MDB)

Rogéria Santos (Republicanos)

Sérgio Brito (PSD)

Valmir Assunção (PT)

Waldenor Pereira (PT)

Zé Neto (PT)

Não

Capitão Alden (PL)

Ausentes

Arthur Maia (União)

João Carlos Bacelar (PL)

Joseildo Ramos (PT)

Otto Filho (PSD)

Paulo Azi (União)

Roberta Roma (PL)

O que é o projeto?

O projeto dita como será dividida entre estados e municípios a arrecadação do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que une os atuais ICMS (estadual) e ISS (municipal). Um comitê gestor com 54 conselheiros vai administrar o novo tributo, que passará a ser cobrado integralmente a partir de 2033.

Além disso, estabelece também para bebidas açucaradas a transição de 2029 a 2033 da cobrança do chamado "imposto do pecado". Cigarros e bebidas alcoólicas já estavam contemplados nesse período de adaptação; e diz que o imposto que incide sobre herança e doações não será cobrado sobre valores herdados de previdência privada complementar, seguro e pecúlio.

A proposta já havia passado pela Câmara, mas voltou para nova análise dos deputados depois que os senadores alteraram o mérito do texto.