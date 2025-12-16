Fim do refresco: Bebidas açucaradas terão novo imposto; veja prazos

Bebidas açucaradas terão novo imposto - Foto: Reprodução/Shutterstock

A Câmara dos Deputados aprovou, na segunda-feira, 15, o texto-base da segunda etapa da regulamentação da reforma tributária, que estabelece regras para o comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

O projeto dita como será dividida entre estados e municípios a arrecadação do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que une os atuais ICMS (estadual) e ISS (municipal). Um comitê gestor com 54 conselheiros vai administrar o novo tributo, que passará a ser cobrado integralmente a partir de 2033.

Além disso, estabelece também para bebidas açucaradas a transição de 2029 a 2033 da cobrança do chamado "imposto do pecado". Cigarros e bebidas alcoólicas já estavam contemplados nesse período de adaptação; e diz que o imposto que incide sobre herança e doações não será cobrado sobre valores herdados de previdência privada complementar, seguro e pecúlio.

Como foi a votação?

Ao todo, foram 330 votos a favor e 104 contra — 77 parlamentares estiveram ausentes na votação, realizada ontem.

A proposta já havia passado pela Câmara, mas voltou para nova análise dos deputados depois que os senadores alteraram o mérito do texto.