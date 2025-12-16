Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Fim do refresco: Bebidas açucaradas terão novo imposto; veja prazos

Câmara aprova texto-base da segunda etapa da regulamentação da reforma tributária

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

16/12/2025 - 6:51 h | Atualizada em 16/12/2025 - 7:11
Bebidas açucaradas terão novo imposto
Bebidas açucaradas terão novo imposto -

A Câmara dos Deputados aprovou, na segunda-feira, 15, o texto-base da segunda etapa da regulamentação da reforma tributária, que estabelece regras para o comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

O projeto dita como será dividida entre estados e municípios a arrecadação do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que une os atuais ICMS (estadual) e ISS (municipal). Um comitê gestor com 54 conselheiros vai administrar o novo tributo, que passará a ser cobrado integralmente a partir de 2033.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bolsonaro passará por perícia médica nesta quarta-feira
Lula sinaliza destino de projeto que reduz pena de Bolsonaro
Congresso define datas para votação do Orçamento de 2026

Além disso, estabelece também para bebidas açucaradas a transição de 2029 a 2033 da cobrança do chamado "imposto do pecado". Cigarros e bebidas alcoólicas já estavam contemplados nesse período de adaptação; e diz que o imposto que incide sobre herança e doações não será cobrado sobre valores herdados de previdência privada complementar, seguro e pecúlio.

Como foi a votação?

Ao todo, foram 330 votos a favor e 104 contra — 77 parlamentares estiveram ausentes na votação, realizada ontem.

A proposta já havia passado pela Câmara, mas voltou para nova análise dos deputados depois que os senadores alteraram o mérito do texto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados herança IBS impostos reforma tributária

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bebidas açucaradas terão novo imposto
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Bebidas açucaradas terão novo imposto
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Bebidas açucaradas terão novo imposto
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Bebidas açucaradas terão novo imposto
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x