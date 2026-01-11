Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRIBUTAÇÃO

Reforma tributária inicia fase prática e exige preparo de MEIs e pequenos negócios

Adaptação de sistemas, revisão de estratégias e planejamento fiscal são decisivos para evitar perdas

Joana Lopes

Por Joana Lopes

11/01/2026 - 10:20 h
A principal mudança estrutural no MEI é a adoção do chamado IVA Dual, que substitui cinco tributos sobre o consumo — ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins
A principal mudança estrutural no MEI é a adoção do chamado IVA Dual, que substitui cinco tributos sobre o consumo — ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins -

A reforma tributária aprovada pelo Congresso e já em fase de regulamentação começa, a partir de 2026, a sair do papel e a impactar a rotina das empresas brasileiras. Embora a promessa seja de simplificação e racionalização da cobrança de impostos, especialistas alertam que microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas não devem interpretar o período inicial como neutro ou irrelevante. Ao contrário: 2026 será um ano-chave para ajustes operacionais, revisão de estratégias e amadurecimento da gestão fiscal.

A principal mudança estrutural é a adoção do chamado IVA Dual, que substitui cinco tributos sobre o consumo — ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins — por dois novos impostos: a CBS, de competência federal, e o IBS, que unifica a tributação de estados e municípios. Ambos seguem a lógica do Imposto sobre Valor Agregado, no qual o imposto incide apenas sobre o valor efetivamente adicionado em cada etapa da cadeia, com direito amplo à apropriação de créditos sobre insumos e serviços.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na prática, isso elimina a cobrança “em cascata” e tende a reduzir distorções, mas exige controles mais rigorosos. “A reforma muda a forma de olhar para o negócio. Mesmo em fase de testes, o empresário já precisa entender como funcionam créditos, débito por destino e impactos na formação de preços”, afirma Marcos Tadeu Jr., CEO da Invent Software, especializada em soluções fiscais e contábeis.

O cronograma prevê que 2026 seja um período de transição operacional. Não haverá aumento de carga tributária, mas empresas enquadradas no regime normal (Lucro Real e Lucro Presumido) terão de destacar alíquotas simbólicas nas notas fiscais: 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. O objetivo é testar sistemas, layouts de documentos fiscais, apuração e fiscalização. O valor destacado poderá ser compensado com os tributos atuais, sem impacto financeiro.

Para as empresas do Simples Nacional, a forma de recolhimento não muda em 2026. Os impostos continuam sendo pagos via DAS, e a carga permanece a mesma. Ainda assim, o ano não será isento de efeitos. As notas fiscais eletrônicas passarão a exigir novos campos relacionados ao IBS e à CBS, o que demanda atualização de sistemas e diálogo com fornecedores de tecnologia. Além disso, essas empresas passarão a conviver com clientes e fornecedores já - operando sob a lógica do novo IVA.

Leia Também:

Lula nomeia número 2 na Justiça e avalia substituto de Lewandowski
Declaração anual do MEI já pode ser feita; veja prazo final
“Super MEI” segue parado e várias pessoas podem ser desenquadradas

“O Simples deixa de ser automaticamente ‘simples’”, avalia Marcos Tadeu Jr. A partir de 2027, micro e pequenas empresas poderão optar por apurar IBS e CBS fora do DAS, no chamado modelo híbrido, se for mais vantajoso. Por isso, 2026 deve ser usado para simulações, análise de margens, perfil de clientes e capacidade de aproveitamento de créditos. “Decidir sem dados será um erro caro”, alerta.

No caso dos MEIs, o imposto fixo pago mensalmente não será alterado, mas os impactos indiretos preocupam. Segundo Gabriel Vieira, sócio da GSV Contabilidade, o principal risco está na competitividade. “O MEI não gera créditos de IBS e CBS para compradores pessoas jurídicas. Em cadeias B2B, isso pode pesar na decisão de contratação, porque para grandes empresas crédito tributário é cálculo, não preferência”, explica.

Atividades voltadas a outras empresas, como prestação de serviços e comércio B2B, tendem a ser as mais expostas. Já o MEI que atua no varejo para o consumidor final mantém vantagens relativas, já que o consumidor não se credita de imposto. Outro ponto sensível é o limite de faturamento anual de R$ 81 mil, considerado defasado. Sem atualização, permanece a chamada “armadilha do crescimento”, em que um pequeno aumento de receita obriga a migração para o Simples Nacional, com salto abrupto de carga tributária.

Além da competitividade, o ambiente de fiscalização também muda. Com a unificação de regras e a integração de bases de dados, o cruzamento automático de informações tende a se tornar mais preciso. “Não é uma fiscalização mais agressiva, mas mais transparente. Inconsistências passam a aparecer com mais facilidade”, afirma Vieira.

Além das rotinas

Diante desse cenário, a orientação dos especialistas é convergente. O primeiro passo é conversar com o contador de forma estratégica, indo além das rotinas operacionais. Entender o regime atual, mapear receitas, despesas e perfil de clientes ajuda a antecipar se a empresa tende a gerar créditos ou não no novo modelo de IVA. Também é fundamental revisar preços, contratos e estrutura de custos, especialmente para negócios com margens apertadas.

“A reforma muda a lógica de tributação e o impacto no caixa. Quem esperar a virada da chave pode ser obrigado a fazer ajustes bruscos”, diz Marcos Tadeu Jr. Para atravessar a transição sem prejuízos, será indispensável investir em sistemas atualizados, controles internos mais detalhados e uma gestão menos reativa. Como resume o executivo, planejamento deixa de ser opção e passa a ser condição para manter competitividade em um novo ambiente tributário que começa a ser testado já em 2026.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Imposto IBS e CBS IVA Dual Brasil MEI Reforma Tributária Planejamento fiscal 2026 Reforma Tributária 2026 Transição tributária Simples Nacional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A principal mudança estrutural no MEI é a adoção do chamado IVA Dual, que substitui cinco tributos sobre o consumo — ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins
Play

Programa Acredita busca facilitar empreendedorismo no país

A principal mudança estrutural no MEI é a adoção do chamado IVA Dual, que substitui cinco tributos sobre o consumo — ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins
Play

Empreendedoras negras revelam novos olhares sobre a beleza feminina

A principal mudança estrutural no MEI é a adoção do chamado IVA Dual, que substitui cinco tributos sobre o consumo — ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins
Play

Feira reúne pequenos negócios das cadeias produtivas do estado

A principal mudança estrutural no MEI é a adoção do chamado IVA Dual, que substitui cinco tributos sobre o consumo — ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins
Play

“Teremos um período de incerteza na aplicação das novas regras”, diz juiz

x