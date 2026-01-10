Menu
MUDANÇA

Lula nomeia número 2 na Justiça e avalia substituto de Lewandowski

Manoel Carlos de Almeida Neto fica no comando da pasta até o presidente escolher novo nome

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

10/01/2026 - 11:04 h
Presidente Lula (PT) nomeou número 2 da Justiça para suceder Lewandowski -

Ainda em meio as definições sobre quem será o novo ministro da Justiça, o presidente Lula (PT) nomeou o número 2 para o comando da pasta em substituição a Ricardo Lewandowski, que deixou o cargo na quinta-feira, 8.

O secretário-executivo da pasta, Manoel Carlos de Almeida Neto, foi nomeado para exercer o cargo interinamente. A medida consta em edição do Diário Oficial da União (DOU).

Baiano cotado

Entre os cotados para ser o novo ministro da Justiça está o baiano Wellington César Lima e Silva, jurista que tem bom trânsito com o presidente e com a ala baiana do governo, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Ele ocupou a função em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Na gestão Lula 3, ele foi secretário de assuntos jurídicos da Casa Civil, um cargo chave do Palácio do Planalto e que costuma despachar diretamente com o presidente da República.

Leia Também:

Saiba o que Lewandowski vai fazer após pedir demissão de ministério
Baiano pode assumir ministério após saída de Lewandowski
Lewandowski antecipa saída e entrega carta de demissão a Lula
Saída de Lewandowski da Justiça não deve travar prioridade eleitoral de Lula

Cearense na disputa

O atual ministro da Educação, Camilo Santana, também é cotado para a vaga. Ele é lembrado por ser um dos principais quadros do PT, nome da confiança de Lula. O ministro foi recebido pelo presidente nesta quinta-feira (8), mas o teor da conversa não foi divulgado.

Lewandowski pediu demissão

Ricardo Lewandowski entregou uma carta de demissão ao presidente Lula, antes de participar da cerimônia alusiva aos atos de 8 de Janeiro.

No documento, ele diz que exerceu o cargo com “zelo e dignidade” e alega que a decisão de deixar a pasta é de “caráter pessoal e familiar”. Lewandowski assumiu o cargo em fevereiro de 2024, após se aposentar do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

