Lewandowski antecipa saída e entrega carta de demissão a Lula
Ministro da Justiça e Segurança Pública havia sinalizado desejo
Por Cássio Moreira
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira, 8, a carta de demissão, movimento que pode antecipar sua saída da pasta.
A informação é do portal G1. Lewandowski, que está no cargo desde fevereiro de 2024, substituindo Flávio Dino, já teria retirados pertences pessoais do gabinete do ministério desde o início da semana, com a intenção de deixar o governo nos próximos dias. Ainda de acordo com a publicação, a expectativa é de que a demissão se oficialize ainda nesta quinta, 8.
Saída de ministros
A saída de Lewandowski será a primeira das demais que ocorrerão na Esplanada nos Ministérios nas próximas semanas. Na contramão do titular da Justiça e Segurança Pública, que deve se afastar da vida pública, os ministros deixarão seus cargos para a disputa das eleições de outubro.
Entre os nomes, estão Rui Costa (PT), ministro-chefe da Casa Civil, que tentará o Senado pela Bahia, e Fernando Haddad (PT), que pode concorrer ao governo ou Senado em São Paulo, podendo também optar pela coordenação de campanha do presidente Lula.
