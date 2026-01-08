Relator da Dosimetria detona Lula após veto

Paulinho da Força, relator da dosimetria - Foto: Reprodução

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do Projeto de Lei da Dosimetria das penas do 8 de Janeiro na Câmara dos Deputados, detonou a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de vetar integralmente o texto, em decisão desta quinta-feira, 8.

Em publicação nas redes sociais, Paulinho da Força acusou Lula da "rasgar" a "bandeira da paz" levantada pelo Congresso Nacional ao aprovar a lei. O parlamentar, que apoiou o petista nas eleições de 2022, disse ainda que o presidente preferiu partir para o confronto.

"O Congresso entregou a bandeira branca da paz do Brasil nas mãos do Lula. Sabe o que ele fez? Rasgou e tocou fogo nela. [...] Foi ao terreno já pacificado e jogou gasolina. Preferiu o confronto ao diálogo. [...] Ignorou o Congresso", disparou.

Derrubada do veto

Para o veto presidencial ser derrubado, são necessários 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. Caso aconteça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá promulga a lei.

E se Lula não promulgar?

Se o presidente Lula não pomulgar a lei, considerando uma eventual derrubada do veto, caberá ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), fazer o texto entrar em vigor.