HOME > POLÍTICA
JUSTIÇA

Justiça manda Instagram apagar vídeo que liga Lula ao narcotráfico

Autor das acusações foi o deputado federal Paulo Bilynskyj, do PL

Redação

Por Redação

08/01/2026 - 12:33 h
Imagem ilustrativa da imagem Justiça manda Instagram apagar vídeo que liga Lula ao narcotráfico
-

A Justiça do Distrito Federal determinou na quarta-feira, 7, que o Instagram exclua um vídeo publicado pelo deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) no qual ele associa o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao narcotráfico.

A decisão atende a um pedido do partido, que alegou ter sido alvo de “conduta ilícita” na postagem feita em 3 de janeiro, data em que o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro foi preso pelo governo dos Estados Unidos.

No processo, o PT sustenta que Bilynskyj associou Lula e a sigla a organizações criminosas sem apresentar provas, o que poderia causar “grave abalo” à honra e à imagem institucional dos alvos da publicação.

Entenda

No vídeo, Bilynskyj afirma que “o narcotráfico da América Latina financia a esquerda da América Latina, incluindo o PT e Lula” e diz ainda que Maduro iria “caguetar” uma suposta participação do partido no narcotráfico no Brasil e no mundo.

Ao analisar o caso, o juiz entendeu que a postagem ultrapassa os limites da crítica política e configura possível ilícito civil, ao imputar a prática de crimes sem apresentação de provas.

Diante disso, foi determinada a exclusão do vídeo. A ordem será enviada diretamente à Meta, empresa responsável pela plataforma, que terá prazo de até cinco dias para remover o conteúdo. Bilynskyj será notificado e terá 15 dias para apresentar defesa no processo.

fake news instagram justiça liberdade de expressão Lula Meta Paulo Bilynskyj pl política nacional PT redes sociais

x