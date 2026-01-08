Menu
POLÍTICA

8 de Janeiro: STF e Congresso esvaziam ato de Lula no Planalto

Presidente Lula oficializou veto a projeto de Lei que reduziria pena de Jair Bolsonaro (PL)

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

08/01/2026 - 12:52 h
Presidente Lula (PT) oficializou veto a PL da Dosimetria em ato do 8 de Janeiro em Brasília
Presidente Lula (PT) oficializou veto a PL da Dosimetria em ato do 8 de Janeiro em Brasília -

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), foi mais uma grande ausência confirmada no ato promovido pelo presidente Lula (PT), nesta quinta-feira, 8, para lembrar os três anos dos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de Janeiro de 2023.

No evento, o petista oficializou o veto ao Projeto de Lei (PL) da Dosimteria, aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro passado — o texto confirmado por deputados e senadores traria benefícios para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pela 1ª Turma do STF, no julgamento da trama golpista, a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.

Alcolumbre e Motta não participaram

Além do magistrado — cuja ausência foi confirmada pela sua assessoria —, também não participaram da solenidade, no Palácio do Planalto, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Leia Também:

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto
8 de Janeiro: Lula veta projeto que reduz pena de Bolsonaro
8 de janeiro: Aliados de Bolsonaro reagem e chamam data de “farsa”

A justificativa oficial dada foi a existência de compromissos já marcados. Contudo, uma das possíveis causas foi a expectativa pelo veto integral o PL da Dosimetria durante a cerimônia. A avaliação de aliados é de que a presença dos dois ao lado do presidente da República durante o veto poderia causar constrangimento.

Cenário repete 2025

Em 2025, a situação se repetiu quando os então presidentes da Câmara (Arthur Lira-PP/AL) e do Senado (Rodrigo Pacheco-PSD/MG) não foram a uma cerimônia realizada no mesmo 8 de janeiro.

À época, o governo realizou uma cerimônia em 4 atos na praça dos Três Poderes. Lula reapresentou 21 obras de arte restauradas após terem sido vandalizadas em 2023, entre pinturas, esculturas e artefatos históricos.

Por outro lado, a pedido do presidente, os chefes das Forças Armadas participaram.

Tags:

8 de janeiro congresso nacional Davi Alcolumbre edson fachin hugo motta Lula STF

