HOME > POLÍTICA
AROS GOLPISTAS

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Sem anunciar viagem, governador participou da cerimônia de aniversário que marca atos antidemocráticos

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

08/01/2026 - 12:19 h
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) é um dos nomes que participou nesta quinta-feira, 8, do ato que comemora os três anos dos atos golpistas, que resultou na depredação das sedes dos Três Poderes.

Na ocasião, o chefe do Executivo baiano sentou ao lado da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, na primeira fileira destinada as autoridades no Palácio do Planalto, onde acompanharam o discurso completo do presidente Lula.

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante cerimônia
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante cerimônia | Foto: Reprodução | Canal GOV

Mais cedo, sem anunciar a viagem, Jerônimo publicou em suas redes sociais uma mensagem sobre a data. Na publicação, ele citou a força do 2 de Julho, Independência do Brasil na Bahia, ao relembrar os ataques antidemocráticos.

“A democracia é um valor inegociável. Preservar a memória do 8 de janeiro é garantir que o autoritarismo jamais se repita. Na Bahia, terra do 2 de Julho e de lutas históricas por liberdade e soberania, seguimos firmes no enfrentamento a qualquer tentativa de destruição da nossa democracia", disse o governador.

Veja publicação

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por Jerônimo Rodrigues (@jeronimorodriguesba)

Lula veta PL que reduz pena de Bolsonaro

Como previsto, o presidente Lula (PT) usou o ato para oficializar o veto integral ao projeto de lei que reduz a pena dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), conhecido como PL da Dosimetria.

Antes da confirmação, o mandatário relembrou as conquistas alcançadas ao longo dos últimos três anos de governo e criticou o que ele chamou de pessimistas de plantão, que fizeram projeções negativas da economia, mas que, segundo Lula, acabaram errando.

"A democracia exige que a gente fale pouco e ouça muito. Muitas pessoas tem sim o que comemorar, seja pela manutenção do estado democrático de direito, seja pelas conquistas atingidas até agora. A democracia é arte do impossível e da convivência democrática na adversidade. O oito de janeiro é o dia da vitória da nossa democracia", afirmou o presidente.

Assista a cerimônia

