POLÍTICA
BAHIA

8 de janeiro: Cidade da Bahia tem feriado e motivo surpreende

A data é marcada pelos atos antidemocráticos em Brasília

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

08/01/2026 - 9:24 h | Atualizada em 08/01/2026 - 9:37
Cidade de Planaltino, na Bahia
Cidade de Planaltino, na Bahia -

Em meio às lembranças dos três anos do 8 de Janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, esta quinta-feira, 8, será marcada por atos em diversas cidades pelo Brasil.

Além da capital federal, mobilizações estão previstas em outras capitais como São Paulo e Rio de Janeiro.

No entanto, uma cidade da Bahia tem a data como um feriado municipal, mas nada relacionada aos atos golpistas.

8 de janeiro: após três anos, Memorial da Democracia não saiu do papel
Jerônimo cita força do 2 de Julho ao relembrar ataques do 8 de janeiro
8 de Janeiro: Três anos após invasão, Lula decide sobre pena de Bolsonaro

Lembrança

Há 41 anos, a cidade de Planaltina, no sudoeste da Bahia, vivia uma tragédia particular. No dia 8 de janeiro. Em 1985, o então prefeito Nel Andrade e o vice, Zeca Matos, morreram após um acidente de carro.

Para relembrar a data, a gestão municipal decretou feriado. Neste ano, inclusive, uma publicação nas redes fez menção à tragédia que marcou a cidade.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Prefeitura de Planaltino (@prefeituraplanaltino)

Quais são os outros feriados de Planaltino?

A cidade do sudoeste baiano ainda tem mais três datas comemorativas:

  • 30 de julho: aniversário de emancipação política do município
  • 15 de setembro: dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora das Dores
  • Último sábado de setembro: dia do Evangélico.

Onde mais 8 de Janeiro é feriado?

Além de Planaltino, outras cidades do país tem feriado no Dia 8 de Janeiro. No Paraná, as celebrações pela data ocorrem nas cidades de Manoel Ribas e Bom Sucesso do Sul.

x