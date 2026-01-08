POLÍTICA
Saída de Lewandowski da Justiça não deve travar prioridade eleitoral de Lula
Aprovação da PEC da Segurança é aposta de Lula para campanha eleitoral
Por Yuri Abreu
Uma das prioridades do governo — e ainda para a campanha de reeleição de Lula (PT) — a votação da PEC da Segurança Pública não deve ter sua votação prejudicada pelo Congresso, mesmo com a saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça.
O relator da proposta, o deputado federal Mendonça Filho (União-PE), afirmou que o rumo dos debates nas duas Casas não deve ser alterado mesmo com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) deixando a pasta ainda neste mês.
Quando será a votação?
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), já sinalizou a líderes que pretende votar a PEC da Segurança logo na volta do recesso parlamentar, em fevereiro.
A ideia do parlamentar é iniciar o ano dando prioridade ao tema. Além da PEC, a Câmara deve votar as mudanças feitas pelo Senado no PL Antifacção.
Lewandowski diz quando quer sair da "Justiça"
Segundo o Metrópoles, Lewandowski avisou aliados que quer deixar o ministério até esta sexta-feira, 9. Para o lugar dele estão sendo cotados nomes como o do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, e o do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
