Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Lula pode criar novo ministério após saída de Lewandowski

Ministro da Justiça anunciou que vai deixar posto ainda neste mês

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

07/01/2026 - 10:16 h
Presidente Lula (PT)
Presidente Lula (PT) -

O presidente Lula (PT) pode criar um novo ministério com a saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça. O magistrado já sinalizou que vai deixar o posto ainda neste mês de janeiro.

Com isso, o petista pode tornar realidade a criação do Ministério da Segurança Pública — o tema atualmente é de responsabilidade da pasta da Justiça.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula tem data para visitar Salvador e pode antecipar debate político
Publicações contra Lula colocam bolsonaristas na mira da PGR
Ricardo Lewandowski já tem data para deixar governo Lula
Lewandowski alerta secretários sobre saída do Ministério da Justiça

Lula, conforme o colunista Valdo Cruz, do g1, pretendia criar o Ministério quando o Congresso aprovasse a PEC da Segurança. Mas, como isso só deve ocorrer em maio, em uma previsão mais otimista, não geraria efeito suficiente para a campanha eleitoral do presidente.

Preocupação dos brasileiros

O assunto, conforme diversas pesquisas recentes, é o principal no topo das preocupações dos brasileiros e um dos pontos fracos do governo Lula 3.

A volta do Ministério da Segurança ocorreria após quase dez anos — a pasta chegou a ser criada na gestão de Michel Temer (MDB), mas foi absorvida pela "Justiça" no governo Bolsonaro (PL).

Lula tem data para visitar Salvador

O presidente Lula (PT) virá a Salvador no próximo dia 7 de fevereiro, uma semana antes do início oficial do Carnaval da cidade, quando participa das celebrações dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores (PT).

O local do evento ainda não foi definido pelos filiados da legenda. A tendência, de acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, é que a festa aconteça em um dos edifícios mais antigos do bairro do Comércio: o Trapiche do Barnabé.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Lula ministério da justiça Ricardo Lewandowski segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula (PT)
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

Presidente Lula (PT)
Play

Em vídeo, Milei reage a ataque dos EUA à Venezuela com críticas a Lula

Presidente Lula (PT)
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Presidente Lula (PT)
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

x