Lula pode criar novo ministério após saída de Lewandowski

Presidente Lula (PT) - Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

O presidente Lula (PT) pode criar um novo ministério com a saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça. O magistrado já sinalizou que vai deixar o posto ainda neste mês de janeiro.

Com isso, o petista pode tornar realidade a criação do Ministério da Segurança Pública — o tema atualmente é de responsabilidade da pasta da Justiça.

Lula, conforme o colunista Valdo Cruz, do g1, pretendia criar o Ministério quando o Congresso aprovasse a PEC da Segurança. Mas, como isso só deve ocorrer em maio, em uma previsão mais otimista, não geraria efeito suficiente para a campanha eleitoral do presidente.

Preocupação dos brasileiros

O assunto, conforme diversas pesquisas recentes, é o principal no topo das preocupações dos brasileiros e um dos pontos fracos do governo Lula 3.

A volta do Ministério da Segurança ocorreria após quase dez anos — a pasta chegou a ser criada na gestão de Michel Temer (MDB), mas foi absorvida pela "Justiça" no governo Bolsonaro (PL).

Lula tem data para visitar Salvador

O presidente Lula (PT) virá a Salvador no próximo dia 7 de fevereiro, uma semana antes do início oficial do Carnaval da cidade, quando participa das celebrações dos 46 anos do Partido dos Trabalhadores (PT).

O local do evento ainda não foi definido pelos filiados da legenda. A tendência, de acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, é que a festa aconteça em um dos edifícios mais antigos do bairro do Comércio: o Trapiche do Barnabé.