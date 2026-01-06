Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

GOVERNO LULA

Saiba quem pode substituir Lewandowski no Ministério da Justiça

Ministro deve deixar a pasta nesta semana

Redação

Por Redação

06/01/2026 - 12:27 h | Atualizada em 06/01/2026 - 15:48
Imagem ilustrativa da imagem Saiba quem pode substituir Lewandowski no Ministério da Justiça
-

Caso Ricardo Lewandowski confirme a saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, alguns nomes já circulam como possíveis sucessores do cargo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os cotados estão o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como já informou o Portal A TARDE, outro nome mencionado é o do secretário-executivo Manoel Carlos de Almeida Neto, que poderia assumir o comando da pasta de forma interina.

Braço direito de Lewandowski no ministério, ele, no entanto, não é visto como uma opção consensual.

Leia Também:

Motta se reúne com Lewandowski após reviravolta em PL Antifacção
Lewandowski lança pacote antifacção contra o crime organizado
Câmara: Lewandowski participa de audiência sobre PEC da Segurança
Lewandowski comemora prisão de 'Tuta' do PCC: "Vitória importante"

A expectativa é que Lewandowski deixe o cargo na próxima sexta-feira, 9. Segundo informações do site Metrópoles, o ministro já teria ligado para secretários e integrantes da pasta para comunicar a intenção de deixar o posto ainda nesta semana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Andrei Rodrigues CGU governo Lula ministério da justiça polícia federal Política Ricardo Lewandowski Rodrigo Pacheco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

Play

Em vídeo, Milei reage a ataque dos EUA à Venezuela com críticas a Lula

Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

x