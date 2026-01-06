Saiba quem pode substituir Lewandowski no Ministério da Justiça

- Foto: Evaristo Sá/AFP

Caso Ricardo Lewandowski confirme a saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, alguns nomes já circulam como possíveis sucessores do cargo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre os cotados estão o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como já informou o Portal A TARDE, outro nome mencionado é o do secretário-executivo Manoel Carlos de Almeida Neto, que poderia assumir o comando da pasta de forma interina.

Braço direito de Lewandowski no ministério, ele, no entanto, não é visto como uma opção consensual.

A expectativa é que Lewandowski deixe o cargo na próxima sexta-feira, 9. Segundo informações do site Metrópoles, o ministro já teria ligado para secretários e integrantes da pasta para comunicar a intenção de deixar o posto ainda nesta semana.