Saiba quem pode substituir Lewandowski no Ministério da Justiça
Ministro deve deixar a pasta nesta semana
Por Redação
Caso Ricardo Lewandowski confirme a saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, alguns nomes já circulam como possíveis sucessores do cargo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Entre os cotados estão o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).
Como já informou o Portal A TARDE, outro nome mencionado é o do secretário-executivo Manoel Carlos de Almeida Neto, que poderia assumir o comando da pasta de forma interina.
Braço direito de Lewandowski no ministério, ele, no entanto, não é visto como uma opção consensual.
A expectativa é que Lewandowski deixe o cargo na próxima sexta-feira, 9. Segundo informações do site Metrópoles, o ministro já teria ligado para secretários e integrantes da pasta para comunicar a intenção de deixar o posto ainda nesta semana.
