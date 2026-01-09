Saiba o que Lewandowski vai fazer após pedir demissão de ministério

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública. - Foto: Robson Alves | MJSP

Ricardo Lewandowski já sabe o que vai fazer depois de ter pedido demissão da chefia do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Lewandowski vai coordenar por meio do Centro Observatório das Instituições, da Universidade de São Paulo (USP), um convênio entre a universidade e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para propor caminhos à redução dos litígios legais no poder público.

"A parceria do BNDES com a USP para propor a modernização da gestão do Estado e reafirmar os valores da democracia vai realizar estudos, formação acadêmica e seminários, além de analisar as experiências internacionais no tema. O profundo conhecimento e a incontestável competência do ex-ministro do STF e da Justiça Ricardo Lewandowski serão fundamentais para que o país avance e afaste uma prática que gera insegurança jurídica e que compromete o investimento e o crescimento da economia no Brasil", disse o presidente do banco, Aloizio Mercadante., para o Uol.

A saída de Lewandowski ainda não foi formalizada em Diário Oficial, como estava previsto para hoje. Segundo aliados, Lula quer já indicar o substituto do ministro junto ao ato de exoneração a pedido.

Baiano cotado

Um baiano é um dos nomes cotados para assumir o Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP) após a saída de Ricardo Lewandowski. Trata-se de Wellington César Lima e Silva que já ocupou a função em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

Na gestão Lula 3, ele foi secretário de assuntos jurídicos da Casa Civil, um cargo chave do Palácio do Planalto e que costuma despachar diretamente com o presidente da República. O jurista deixou a pasta em julho do ano passado, após ser indicado por Lula para assumir o posto de advogado-geral da Petrobras.

De acordo com a CNN, o jurista tem bom trânsito com Lula e com a ala baiana do governo, o que facilitaria sua indicação.