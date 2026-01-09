Menu
NOVO DESAFIO

Saiba o que Lewandowski vai fazer após pedir demissão de ministério

Saída ainda não foi formalizada em Diário Oficial

Redação

Por Redação

09/01/2026 - 19:31 h
Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública.
Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública.

Ricardo Lewandowski já sabe o que vai fazer depois de ter pedido demissão da chefia do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Lewandowski vai coordenar por meio do Centro Observatório das Instituições, da Universidade de São Paulo (USP), um convênio entre a universidade e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para propor caminhos à redução dos litígios legais no poder público.

Leia Também:

Saída de Lewandowski da Justiça não deve travar prioridade eleitoral de Lula
Lula pode criar novo ministério após saída de Lewandowski
Lewandowski alerta secretários sobre saída do Ministério da Justiça

"A parceria do BNDES com a USP para propor a modernização da gestão do Estado e reafirmar os valores da democracia vai realizar estudos, formação acadêmica e seminários, além de analisar as experiências internacionais no tema. O profundo conhecimento e a incontestável competência do ex-ministro do STF e da Justiça Ricardo Lewandowski serão fundamentais para que o país avance e afaste uma prática que gera insegurança jurídica e que compromete o investimento e o crescimento da economia no Brasil", disse o presidente do banco, Aloizio Mercadante., para o Uol.

A saída de Lewandowski ainda não foi formalizada em Diário Oficial, como estava previsto para hoje. Segundo aliados, Lula quer já indicar o substituto do ministro junto ao ato de exoneração a pedido.

Baiano cotado

Um baiano é um dos nomes cotados para assumir o Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP) após a saída de Ricardo Lewandowski. Trata-se de Wellington César Lima e Silva que já ocupou a função em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

Na gestão Lula 3, ele foi secretário de assuntos jurídicos da Casa Civil, um cargo chave do Palácio do Planalto e que costuma despachar diretamente com o presidente da República. O jurista deixou a pasta em julho do ano passado, após ser indicado por Lula para assumir o posto de advogado-geral da Petrobras.

De acordo com a CNN, o jurista tem bom trânsito com Lula e com a ala baiana do governo, o que facilitaria sua indicação.

