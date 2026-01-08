Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUBSTITUTO

Baiano pode assumir ministério após saída de Lewandowski

Jurista tem bom trânsito com Lula e com a ala baiana do governo, o que facilitaria sua indicação

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

08/01/2026 - 16:11 h
Wellington César Lima e Silva é advogado-geral da Petrobras.
Wellington César Lima e Silva é advogado-geral da Petrobras. -

Um baiano é um dos nomes cotados para assumir o Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP) após a saída de Ricardo Lewandowski. Trata-se de Wellington César Lima e Silva que já ocupou a função em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

Na gestão Lula 3, ele foi secretário de assuntos jurídicos da Casa Civil, um cargo chave do Palácio do Planalto e que costuma despachar diretamente com o presidente da República. O jurista deixou a pasta em julho do ano passado, após ser indicado por Lula para assumir o posto de advogado-geral da Petrobras.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a CNN, o jurista tem bom trânsito com Lula e com a ala baiana do governo, o que facilitaria sua indicação.

Leia Também:

Relator da Dosimetria detona Lula após veto
Veto de Lula: saiba o que acontece com PL que reduz pena de Bolsonaro
8 de Janeiro: STF e Congresso esvaziam ato de Lula no Planalto

Em 2016, Wellington teve uma curta estadia como ministro da Justiça. Como era procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), a indicação foi barrada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Ele só poderia permanecer no cargo de ministro se pedisse exoneração do MP.

Onze dias após tomar posse, Wellington pediu demissão do MJ e foi substituído pelo vice-procurador geral eleitoral à época, Eugênio Aragão.

Outros nomes

Além de Wellington César, outros nomes também circulam como possíveis sucessores de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre os cotados estão:

  • diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues;
  • ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG);
  • Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).

Um dos cotados para assumir a cadeira pelo menos interinamente é o secretário executivo e também baiano, Manoel Carlos de Almeida Neto. Ele também assumirá o período de transição da pasta durante a saída de Lewandoswki, conforme apurado pelo Portal A TARDE. O secretário executivo fica na pasta, de forma interina, até que haja a definição sobre sua substituição.

Como já vem sendo especulado na imprensa, há expectativa também de ocorrer uma desmembramento da pasta, entre Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Lula ministério da justiça Ricardo Lewandowski segurança pública Wellington César Lima e Silva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Wellington César Lima e Silva é advogado-geral da Petrobras.
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Wellington César Lima e Silva é advogado-geral da Petrobras.
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Wellington César Lima e Silva é advogado-geral da Petrobras.
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

Wellington César Lima e Silva é advogado-geral da Petrobras.
Play

Em vídeo, Milei reage a ataque dos EUA à Venezuela com críticas a Lula

x