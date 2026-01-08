Baiano pode assumir ministério após saída de Lewandowski

Wellington César Lima e Silva é advogado-geral da Petrobras. - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

Um baiano é um dos nomes cotados para assumir o Ministério de Justiça e Segurança Pública (MJSP) após a saída de Ricardo Lewandowski. Trata-se de Wellington César Lima e Silva que já ocupou a função em 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

Na gestão Lula 3, ele foi secretário de assuntos jurídicos da Casa Civil, um cargo chave do Palácio do Planalto e que costuma despachar diretamente com o presidente da República. O jurista deixou a pasta em julho do ano passado, após ser indicado por Lula para assumir o posto de advogado-geral da Petrobras.

De acordo com a CNN, o jurista tem bom trânsito com Lula e com a ala baiana do governo, o que facilitaria sua indicação.

Em 2016, Wellington teve uma curta estadia como ministro da Justiça. Como era procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), a indicação foi barrada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Ele só poderia permanecer no cargo de ministro se pedisse exoneração do MP.

Onze dias após tomar posse, Wellington pediu demissão do MJ e foi substituído pelo vice-procurador geral eleitoral à época, Eugênio Aragão.

Outros nomes

Além de Wellington César, outros nomes também circulam como possíveis sucessores de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre os cotados estão:

diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues;

ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG);

Vinícius de Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).

Um dos cotados para assumir a cadeira pelo menos interinamente é o secretário executivo e também baiano, Manoel Carlos de Almeida Neto. Ele também assumirá o período de transição da pasta durante a saída de Lewandoswki, conforme apurado pelo Portal A TARDE. O secretário executivo fica na pasta, de forma interina, até que haja a definição sobre sua substituição.

Como já vem sendo especulado na imprensa, há expectativa também de ocorrer uma desmembramento da pasta, entre Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública.