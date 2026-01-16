Lula se reúne com líderes da UE antes da assinatura do acordo Mercosul

- Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na tarde desta sexta-feira, 16, no Palácio do Itamaraty, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

O encontro ocorre na véspera da assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, marcada para sábado, 17, em Assunção, no Paraguai.

A agenda é tratada pelo governo brasileiro como estratégica para consolidar o protagonismo do Brasil nas negociações do acordo.

Está prevista a divulgação de uma declaração conjunta e o registro de uma “foto da vitória”, com Lula e as principais lideranças da União Europeia.

Lula não vai ao Paraguai

O presidente Lula optou por não participar da cerimônia de assinatura do acordo em Assunção. Ao contrário dos presidentes da Argentina, Uruguai e Paraguai, que confirmaram presença no evento, o Brasil será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

O governo minimiza a ausência de Lula e atribui ao Paraguai uma tentativa de transformar o encontro em uma reunião de chefes de Estado, o que classificou como movimento político.

Entenda o acordo

Após mais de 25 anos de negociações, o acordo prevê a criação de uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) combinado de aproximadamente US$ 22 trilhões.

Nesta semana, Lula conversou com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. Segundo o governo brasileiro, os dois concordaram em atuar de forma célere para a implementação do acordo, com o objetivo de garantir que a parceria gere resultados concretos para a população.