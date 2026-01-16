Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROTAGONISMO

Lula se reúne com líderes da UE antes da assinatura do acordo Mercosul

Presidente quer consolidar protagonismo do Brasil nas negociações

Ane Catarine

Por Ane Catarine

16/01/2026 - 6:41 h
Imagem ilustrativa da imagem Lula se reúne com líderes da UE antes da assinatura do acordo Mercosul
-

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na tarde desta sexta-feira, 16, no Palácio do Itamaraty, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

O encontro ocorre na véspera da assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, marcada para sábado, 17, em Assunção, no Paraguai.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A agenda é tratada pelo governo brasileiro como estratégica para consolidar o protagonismo do Brasil nas negociações do acordo.

Está prevista a divulgação de uma declaração conjunta e o registro de uma “foto da vitória”, com Lula e as principais lideranças da União Europeia.

Leia Também:

“Oui évidemment”: deu o óbvio acordo UE Mercosul!
Entenda os principais pontos do acordo Mercosul e União Europeia
”Economia baiana pode se beneficiar do acordo Mercosul União Europeia”, celebra Augusto Vasconcelos
França decide sobre acordo comercial entre União Europeia e Mercosul

Lula não vai ao Paraguai

O presidente Lula optou por não participar da cerimônia de assinatura do acordo em Assunção. Ao contrário dos presidentes da Argentina, Uruguai e Paraguai, que confirmaram presença no evento, o Brasil será representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

O governo minimiza a ausência de Lula e atribui ao Paraguai uma tentativa de transformar o encontro em uma reunião de chefes de Estado, o que classificou como movimento político.

Entenda o acordo

Após mais de 25 anos de negociações, o acordo prevê a criação de uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 720 milhões de habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) combinado de aproximadamente US$ 22 trilhões.

Nesta semana, Lula conversou com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro. Segundo o governo brasileiro, os dois concordaram em atuar de forma célere para a implementação do acordo, com o objetivo de garantir que a parceria gere resultados concretos para a população.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acordos comerciais António Costa diplomacia governo Lula itamaraty Lula Mercosul Política política internacional união europeia Ursula von der Leyen

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x