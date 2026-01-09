Apesar de negativa da França, UE aprova acordo histórico com Mercosul

- Foto: John Thys/AFP

Os países-membros da União Europeia aprovaram nesta sexta-feira, 9, o acordo de livre comércio com o Mercosul, abrindo caminho para a aguardada assinatura do tratado negociado pelos dois blocos há mais de 25 anos.

A formalização dos votos, no entanto, ainda depende do envio das confirmações por escrito até às 17h no horário de Bruxelas (13h no Brasil).

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o aval do bloco, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, poderá assinar oficialmente o acordo na próxima segunda-feira, 12, no Paraguai.

Para o Brasil, maior economia do Mercosul, o tratado amplia o acesso a um mercado de cerca de 451 milhões de consumidores e tem impactos que vão além do agronegócio, alcançando também diferentes segmentos da indústria nacional.

Resistências ao acordo

A maioria dos 27 países da União Europeia votou a favor do pacto durante a reunião de embaixadores realizada em Bruxelas.

A decisão foi tomada apesar da oposição da França, da Irlanda e de outros Estados-membros, que manifestam preocupação com possíveis impactos sobre o setor agrícola.

Na véspera da votação, o presidente francês, Emmanuel Macron, reafirmou que Paris votaria contra o acordo.

“Embora a diversificação comercial seja necessária, os benefícios econômicos do acordo UE-Mercosul serão limitados para o crescimento francês e europeu”, afirmou em comunicado.