HOME > MUNDO
MUNDO

Apesar de negativa da França, UE aprova acordo histórico com Mercosul

Embaixadores dos países-membros apoiaram o pacto em reunião em Bruxelas

Redação

Por Redação

09/01/2026 - 8:53 h | Atualizada em 09/01/2026 - 9:07
Os países-membros da União Europeia aprovaram nesta sexta-feira, 9, o acordo de livre comércio com o Mercosul, abrindo caminho para a aguardada assinatura do tratado negociado pelos dois blocos há mais de 25 anos.

A formalização dos votos, no entanto, ainda depende do envio das confirmações por escrito até às 17h no horário de Bruxelas (13h no Brasil).

Com o aval do bloco, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, poderá assinar oficialmente o acordo na próxima segunda-feira, 12, no Paraguai.

Para o Brasil, maior economia do Mercosul, o tratado amplia o acesso a um mercado de cerca de 451 milhões de consumidores e tem impactos que vão além do agronegócio, alcançando também diferentes segmentos da indústria nacional.

Leia Também:

União Europeia pode destravar acordo de livre comércio com Mercosul
Todos perdem: sem acordo UE & Mercosul
Acordo UE-Mercosul será assinado mesmo com oposição francesa, diz Lula

Resistências ao acordo

A maioria dos 27 países da União Europeia votou a favor do pacto durante a reunião de embaixadores realizada em Bruxelas.

A decisão foi tomada apesar da oposição da França, da Irlanda e de outros Estados-membros, que manifestam preocupação com possíveis impactos sobre o setor agrícola.

Na véspera da votação, o presidente francês, Emmanuel Macron, reafirmou que Paris votaria contra o acordo.

“Embora a diversificação comercial seja necessária, os benefícios econômicos do acordo UE-Mercosul serão limitados para o crescimento francês e europeu”, afirmou em comunicado.

Tags:

acordo comercial agronegócio brasil economia Emmanuel Macron livre comércio Mercosul união europeia Ursula von der Leyen

