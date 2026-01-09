União Europeia pode destravar acordo de livre comércio com Mercosul

Brasil assumiu temporariamente a custódia da Embaixada da Argentina - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Uma reunião marcada para esta sexta-feira, 9, pode definir o futuro do acordo de livre comércio entre a União Europeia (UE) e o Mercosul. O Conselho da UE vai se encontrar para debater sobre os próximos passos.

A depender do desenrolar da conversa, a deliberação do tratado pode ser realizada mesmo sem o aval da França, que desempenha grande função no bloco.

No entanto, para esta etapa, a Itália será decisiva pois, com cerca de 60 milhões de habitantes, o país responde por, aproximadamente, 13% da população da UE. O número pode ser determinante para a formação da maioria qualificada na reunião.

Entenda como o acordo pode avançar

A definição acontecerá se, pelo menos, 15 dos 27 países da União Europeia, decidirem a favor, desde que representem 65% da população do bloco.

Caso a fase seja superada, o texto segue para o Parlamento Europeu, que precisa aprovar a demanda, por maioria simples dos votos.

No cenário atual, poucos países se opõem publicamente à assinatura do tratado, como França, Polônia e Irlanda. Entretanto, eles representam cerca de 25% da população da UE, percentual insuficiente para bloquear uma decisão por maioria qualificada.

Assim, o foco das articulações diplomáticas está na Itália, cujo peso populacional a coloca cdefinitiva para a formação da maioria qualificada.

Além disso, países como Alemanha e Espanha, que representam grande importância na UE, se posicionam de forma favorável ao acordo. Segundo a avaliação, o pacto amplia o acesso das indústrias e empresas de serviços a um mercado de mais de 280 milhões de consumidores no Mercosul.

Visão do Brasil

O Governo Federal enxerga o cenário de forma positiva, tendo em vista que o Brasil cumpriu seu papel durante as negociações. A avaliação das autoridades é de que as resistências de agricultores europeus são naturais nesse tipo de acordo, mas que os sinais diplomáticos da Itália estão evidentes.