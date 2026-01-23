Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Homem se entrega após manter ex-companheira refém em Lauro de Freitas

Vítima foi retirada da residência e passa por avaliação médica no local

Redação

Por Redação

23/01/2026 - 14:22 h | Atualizada em 23/01/2026 - 14:56
Forças de segurança atuam no local
Forças de segurança atuam no local -

A mulher mantida em cárcere privado na localidade do Caji, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, foi libertada na tarde desta sexta-feira. Após o fim das negociações, o suspeito se entregou e foi detido por equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar.

Segundo apuração da reportagem, a vítima foi retirada da residência e, em seguida, passou a receber atendimento médico de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há, até o momento, informações detalhadas sobre o estado de saúde dela.

O caso teve início após o homem, identificado preliminarmente como Gabriel, manter a ex-companheira sob restrição de liberdade dentro do imóvel. A situação teria sido motivada pela não aceitação do término do relacionamento.

Equipes da Polícia Militar atuaram no local durante toda a ocorrência, conduzindo as negociações que resultaram na liberação da mulher sem registro de feridos. O suspeito foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

A reportagem segue acompanhando o caso e aguarda posicionamentos oficiais da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Tags:

cárcere privado Lauro de Freitas liberação da vítima negociações policiais relacionamentos abusivos violência doméstica

