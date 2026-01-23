Caseiro é preso suspeito de matar e ocultar corpo de cafeicultor

- Foto: : Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 31 anos foi preso nesta quinta-feira, 22, suspeito de assassinar o cafeicultor Evilásio Luz Souza, de 78 anos, no município de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. A prisão ocorreu após o avanço das investigações que apuravam o desaparecimento da vítima.

O caso começou a ser investigado depois que o filho do cafeicultor procurou a delegacia, na terça-feira, 20, relatando que não conseguia contato com o pai havia dois dias. A partir do registro, equipes policiais iniciaram diligências para localizar o idoso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a apuração, os investigadores identificaram movimentações suspeitas envolvendo o carro da vítima. Imagens de câmeras de segurança mostraram que o veículo estava sendo utilizado por outra pessoa após o desaparecimento, o que levantou suspeitas sobre um funcionário da propriedade rural.

Versões contraditórias

O caseiro Leandro de Jesus Aguiar foi chamado para prestar depoimento. Segundo a Polícia Civil, ele apresentou versões contraditórias ao longo do interrogatório. Confrontado com os indícios reunidos, acabou admitindo que matou o patrão após um desentendimento relacionado a questões financeiras.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito indicou o local onde havia escondido o corpo — uma área de mata às margens da estrada que liga Barra do Choça ao distrito de Barra Nova — e também apontou o veículo usado após o crime.

Com base na confissão, nos elementos de prova e no crime de ocultação de cadáver, foi lavrado o auto de prisão em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver. As investigações seguem em andamento, com a realização de perícias e outras diligências.

Conjunto penal

O suspeito foi encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permanece custodiado. O corpo de Evilásio Luz Souza foi removido para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da mesma cidade, onde passará por necropsia. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento. O cafeicultor deixa esposa, filhos e netos.