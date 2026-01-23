Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Caseiro é preso suspeito de matar e ocultar corpo de cafeicultor

Polícia identificou que o veículo da vítima sendo conduzido por outra pessoa

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

23/01/2026 - 18:55 h
Imagem ilustrativa da imagem Caseiro é preso suspeito de matar e ocultar corpo de cafeicultor
-

Um homem de 31 anos foi preso nesta quinta-feira, 22, suspeito de assassinar o cafeicultor Evilásio Luz Souza, de 78 anos, no município de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. A prisão ocorreu após o avanço das investigações que apuravam o desaparecimento da vítima.

O caso começou a ser investigado depois que o filho do cafeicultor procurou a delegacia, na terça-feira, 20, relatando que não conseguia contato com o pai havia dois dias. A partir do registro, equipes policiais iniciaram diligências para localizar o idoso.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante a apuração, os investigadores identificaram movimentações suspeitas envolvendo o carro da vítima. Imagens de câmeras de segurança mostraram que o veículo estava sendo utilizado por outra pessoa após o desaparecimento, o que levantou suspeitas sobre um funcionário da propriedade rural.

Leia Também:

Turista presa por injúria racial no Pelourinho tem liberdade decretada
Ciumes? Sargento do Exército é preso suspeito de tentar matar barbeiro
Adolescente é apreendido após matar homem com facadas na Bahia

Versões contraditórias

O caseiro Leandro de Jesus Aguiar foi chamado para prestar depoimento. Segundo a Polícia Civil, ele apresentou versões contraditórias ao longo do interrogatório. Confrontado com os indícios reunidos, acabou admitindo que matou o patrão após um desentendimento relacionado a questões financeiras.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito indicou o local onde havia escondido o corpo — uma área de mata às margens da estrada que liga Barra do Choça ao distrito de Barra Nova — e também apontou o veículo usado após o crime.

Com base na confissão, nos elementos de prova e no crime de ocultação de cadáver, foi lavrado o auto de prisão em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver. As investigações seguem em andamento, com a realização de perícias e outras diligências.

Conjunto penal

O suspeito foi encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permanece custodiado. O corpo de Evilásio Luz Souza foi removido para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da mesma cidade, onde passará por necropsia. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento. O cafeicultor deixa esposa, filhos e netos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

interior da bahia investigação Polícia Civil violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Terreiro pichado em Salvador convoca ato contra o racismo religioso

Play

Polícia Civil ocupa Centro Histórico de Salvador e apreende drogas

Play

Foragido: líder do CV no interior da Bahia é preso em Florianópolis

Play

Cliente relata ter sido vítima de racismo em supermercado de Salvador

x