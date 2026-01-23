Advogada e jovem presas por envolvimento em esquema de extorsão

Mulheres forma presas nesta sexta-feira, 23 - Foto: Reprodução G1 Ceará

Duas mulheres, entre elas uma advogada, foram presas nesta sexta-feira, 23, suspeitas de integrar um grupo criminoso envolvido em extorsões com atuação nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte.

As prisões ocorreram simultaneamente em Fortaleza e Natal, durante uma ação policial conduzida pela Polícia Civil do Ceará e com o apoio operacional da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

A mulher, de 22 anos, foi localizada no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, enquanto a advogada, de 38, foi presa no bairro Tirol, em Natal. Elas foram detidas por força de mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Ceará. Segundo informações da polícia, a advogada já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão em Natal.

Durante a ação, foram cumpridos também dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão. Um deles aconteceu no imóvel de um advogado, em Fortaleza. Na ação de buscas, foram apreendidos celulares, notebooks e documentos, que poderão contribuir com as investigações. As informações são do G1 Ceará.