POLÍCIA
POLÍCIA

Primeiro detido: homem é preso com drogas na Nova Rodoviária de Salvador

Material ilícito foi encontrado antes do embarque do suspeito para o município de Juazeiro

Luan Julião

Por Luan Julião

24/01/2026 - 11:47 h
Nova Rodoviária de Salvador
Nova Rodoviária de Salvador

Um homem foi detido na noite desta quinta-feira, 23, na Nova Rodoviária de Salvador, localizada no bairro de Águas Claras, após denúncia de porte de drogas. A abordagem aconteceu por volta das 21h30 na área de embarque do terminal.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionou guarnições da região de Cajazeiras após receber informações de que um suspeito estaria transportando material entorpecente em uma mochila. O homem teria viagem marcada para o município de Juazeiro, com embarque previsto para as 22h.

Com base nas características repassadas, policiais da 22ª Companhia, com apoio do efetivo da rodoviária e de uma guarnição do Comando Tático Setorial (CTS), realizaram buscas e localizaram o suspeito circulando pelo terminal. Durante a abordagem e a revista pessoal, a presença da droga foi confirmada.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

x