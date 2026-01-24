Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Pastor é preso por estuprar fiéis em falsos rituais em igreja

Vítimas apontam que o mesmo as drogava para facilitar o crime

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/01/2026 - 11:26 h
Pastor é preso por estuprar fiéis
Pastor é preso por estuprar fiéis -

A Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC) prendeu de forma preventiva, nesta sexta-feira, 23, um pastor investigado por diversos crimes sexuais contra fiéis em Santa Catarina.

A ação fez parte da Operação Fé Cega, deflagrada depois de denúncias feitas por três vítimas diferentes.

De acordo com as investigações, o suspeito se aproveitava de um cargo de liderança na religião para se aproximar das vítimas e ganhar a confiança das mesmas.

Ainda segundo a PC, o pastor abordava os fiéis em momentos de fragilidade emocional, oferecendo orações e rituais espirituais como forma de auxílio.

Os estupros teriam acontecido tanto dentro das casas das vítimas, quanto no próprio centro religioso.

Os relatos indicam que, durante os “rituais”, o suspeito utilizava óleos e outras substâncias, que as deixava desorientadas, e, em alguns casos, desacordadas.

Este estado facilitava a prática dos crimes, que foram caracterizados como abuso e violação sexual mediante fraude.

Depois dos devidos procedimentos serem tomados, o pastor foi encaminhado ao sistema prisional e segue à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento para apurar se existem outras vítimas.

x