TRABALHO E LAZER

Atriz da Globo transforma casa em restaurante intimista

A atriz e o marido construíram o estabelecimento na própria residência

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/01/2026 - 13:22 h

A artista comanda o local com o marido
Engana-se quem pensa que Daphne Bozaski trabalha apenas como atriz da Globo. Intérprete da personagem Lucélia, na novela Três Graças, a artista transformou sua casa em um restaurante intimista, localizado no bairro da Vila Mariana, em São Paulo.

Chamado de Casa do Araújo, o empreendimento é um projeto dela em conjunto com o marido, o chef Gustavo Araújo. A ideia surgiu em 2011, quando começaram a se relacionar e costumavam receber amigos para jantares em casa.

Atualmente, o espaço realiza jantares de forma quinzenal e o menu é todo preparado pelo chef. Já Daphne participa da recepção dos convidados e clientes, que desfrutam do ambiente acolhedor.

Em seu perfil do Instagram o casal exibe alguns detalhes da reforma do espaço, que deve ganhar cores e elementos novos, porém mantendo o estilo rústico e tradicional de casa, onde o casal vive com o filho, Caetano, de 7 anos.

