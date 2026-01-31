Atriz da Globo transforma casa em restaurante intimista

Siga o A TARDE no Google

A artista comanda o local com o marido

Engana-se quem pensa que Daphne Bozaski trabalha apenas como atriz da Globo. Intérprete da personagem Lucélia, na novela Três Graças, a artista transformou sua casa em um restaurante intimista, localizado no bairro da Vila Mariana, em São Paulo.

Chamado de Casa do Araújo, o empreendimento é um projeto dela em conjunto com o marido, o chef Gustavo Araújo. A ideia surgiu em 2011, quando começaram a se relacionar e costumavam receber amigos para jantares em casa.

Atualmente, o espaço realiza jantares de forma quinzenal e o menu é todo preparado pelo chef. Já Daphne participa da recepção dos convidados e clientes, que desfrutam do ambiente acolhedor.

Em seu perfil do Instagram o casal exibe alguns detalhes da reforma do espaço, que deve ganhar cores e elementos novos, porém mantendo o estilo rústico e tradicional de casa, onde o casal vive com o filho, Caetano, de 7 anos.