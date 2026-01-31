Celebridade compra peça íntima de Britney Spears por R$ 400 mil

Siga o A TARDE no Google

Britney usou a peça em sua turnê - Foto: Divulgação | HBO

Kim Kardashian surpreendeu os fãs ao revelar que adquiriu uma peça íntima da cantora Britney Spears. A influenciadora contou que comprou o sutiã de cristais da artista, usado em 2001 durante uma apresentação, pelo montante de US$ 78 mil, que equivale a cerca de R$ 400 mil na cotação atual.

A revelação foi feita durante a participação da celebridade no podcast Khloé in Wonderland. Na ocasião, ela explicou que comprou o item, criado pelo designer Bob Mackie, durante um leilão na Califórnia, nos Estados Unidos.

O sutiã, que ficou eternizado ao ser usado por Britney para cantar a canção ‘Baby One More Time’ na turnê Dream Within a Dream, ainda inclui outras peças íntimas e braçadeiras, todas com arame francês e aplicações de pedras.