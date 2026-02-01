Arthur Aguiar expõe desafios na criação de filha com Maíra Cardi

Sophia é filha de Arthur e Maíra - Foto: Reprodução | Instagram

Arthur Aguiar abriu o coração e falou sobre a criação de sua filha, Sophia, fruto do relacionamento com Maíra Cardi. Vivendo com a guarda compartilhada da garota, o campeão do BBB 22 revelou que busca ensinar valores e mostrar realidades diversas para a garota, de apenas 7 anos de idade.

“Eu procuro levá-la a lugares diferentes. A própria realidade da minha família já não é a minha realidade. Tem pessoas na minha família que têm uma realidade mais simples. É importante ela passar por todos esses lugares. Ela vai entendendo que existem outras realidades e que está tudo bem. Que dá para a gente se divertir e ser feliz também”, disse ele, em entrevista à Quem.

O ator também contou que uma das dificuldades que sente é mostrar à herdeira que ela não terá todas as vontades atendidas. “Eu converso muito com a Sophia. Ela é muito inteligente. Explico que existem outras realidades e que não é fácil”, disparou.

“Quando ela me pede alguma coisa, às vezes eu dou, às vezes não, mesmo podendo dar, para que ela entenda que não é tudo o que ela me pede que ela tem, que ela também precisa fazer escolhas. Ela começou a entender, claro que com a limitação de uma menina de sete anos”, completou.

Filho caçula

Durante o bate-papo, Arthur também falou sobre a criação do filho mais novo, Gabriel, fruto da relação atual com a cabeleireira Jheny Santucci. O artista reforçou que com o garoto essa parte é mais fácil, pois ele convive com menos luxo que Sophia.

“Com o Gabriel é um pouco mais fácil porque nós temos uma realidade um pouco mais acessível. E é uma criação só... Fica mais fácil. A Sophia tem duas criações diferentes. A gente tenta o máximo possível ter os nossos acordos e combinados para que ela não sinta tanto (as diferenças) e se desenvolva da melhor maneira”, afirmou.