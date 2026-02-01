Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SOLTOU O VERBO

Rivais? Paolla Oliveira abre o jogo sobre relação com Virginia Fonseca

A atriz falou abertamente sobre a relação com a influenciadora

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/02/2026 - 14:03 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
As duas fazem parte da escola de samba Grande Rio
As duas fazem parte da escola de samba Grande Rio -

Paolla Oliveira quebrou o silêncio e deu um fim aos boatos envolvendo uma rivalidade entre ela e Virginia Fonseca. Rainha de Honra da escola de samba Grande Rio, a atriz revelou que deseja todo o sucesso do mundo para a atual Rainha de Bateria.

“A escola tem uma rainha, que está ali desempenhando, está ali presente, está fazendo a parte dela e eles continuam colocando uma contra a outra a todo momento. Acho que isso é uma obsessão que a gente tem que o tempo inteiro combate”, disse ela, em entrevista à Ela, do Globo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Zé Felipe reposta Ana Castela e gera rumores de reconciliação
Neta de rapper famoso morre aos 10 meses de vida
Arthur Aguiar expõe desafios na criação de filha com Maíra Cardi

A artista ainda reforçou que não desfilará pela escola este ano, como muitas pessoas suspeitavam. “Esse posto [de rainha de honra] é novo, estou aprendendo a me movimentar nele. Só estive lá quando o samba-enredo tinha sido escolhido. Lá eles me perguntaram e eu não tinha me programado para desfilar, agora eu digo com todas as letras: eu não vou desfilar!”, concluiu.

Vale lembrar que Virginia foi anunciada como Rainha de Bateria após a saída de Paolla do cargo, em 2025. A atriz da Globo fez parte da escola por cerca de sete anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

paolla oliveira Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As duas fazem parte da escola de samba Grande Rio
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

As duas fazem parte da escola de samba Grande Rio
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

As duas fazem parte da escola de samba Grande Rio
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

As duas fazem parte da escola de samba Grande Rio
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x