Rivais? Paolla Oliveira abre o jogo sobre relação com Virginia Fonseca

Paolla Oliveira quebrou o silêncio e deu um fim aos boatos envolvendo uma rivalidade entre ela e Virginia Fonseca. Rainha de Honra da escola de samba Grande Rio, a atriz revelou que deseja todo o sucesso do mundo para a atual Rainha de Bateria.

“A escola tem uma rainha, que está ali desempenhando, está ali presente, está fazendo a parte dela e eles continuam colocando uma contra a outra a todo momento. Acho que isso é uma obsessão que a gente tem que o tempo inteiro combate”, disse ela, em entrevista à Ela, do Globo.

A artista ainda reforçou que não desfilará pela escola este ano, como muitas pessoas suspeitavam. “Esse posto [de rainha de honra] é novo, estou aprendendo a me movimentar nele. Só estive lá quando o samba-enredo tinha sido escolhido. Lá eles me perguntaram e eu não tinha me programado para desfilar, agora eu digo com todas as letras: eu não vou desfilar!”, concluiu.

Vale lembrar que Virginia foi anunciada como Rainha de Bateria após a saída de Paolla do cargo, em 2025. A atriz da Globo fez parte da escola por cerca de sete anos.