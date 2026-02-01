QUER VOLTAR?
Zé Felipe reposta Ana Castela e gera rumores de reconciliação
Emoji usado pelo cantor em publicação da ex surge após música com possível indireta e movimenta fãs
Por Beatriz Santos
O cantor Zé Felipe voltou a chamar atenção nas redes sociais neste domingo, 1º, ao repostar uma foto de Ana Castela em seus stories no Instagram.
A interação, marcada por um emoji sugestivo, ganhou força entre os fãs e passou a alimentar teorias de uma possível reconciliação entre os dois, cujo relacionamento terminou em dezembro.
Na imagem compartilhada, Ana Castela aparece usando roupa de academia. Ao republicar o registro, Zé Felipe acrescentou um emoji de rosto ardendo de calor, com a língua para fora.
O detalhe foi suficiente para gerar comentários e interpretações de provocação pública ou flerte, reacendendo o interesse do público sobre a relação do ex-casal.
Repercussão entre fãs do sertanejo
A postagem rapidamente repercutiu entre seguidores dos artistas. Parte do público relacionou o gesto ao histórico recente do casal, interpretando o emoji como um sinal de aproximação.
O assunto ganhou destaque entre fãs do sertanejo e passou a circular intensamente nas redes sociais.
A atitude de Zé Felipe acontece poucos dias depois de uma nova canção de Ana Castela movimentar a internet na sexta-feira, 30. A faixa, que deve integrar o álbum Let’s Go Rodeo 2, foi interpretada por internautas como uma possível indireta ao ex-namorado.
Cantora cita o ex e entra na brincadeira
Durante entrevista ao perfil Sonho Sertanejo, Ana Castela apresentou um trecho da música e alimentou as especulações.
Questionada sobre o significado da letra, a cantora perguntou se a canção “lembrava alguém” e chegou a citar o nome de Zé Felipe, o que ampliou a repercussão online.
Na letra apresentada, Ana canta: “Como é que faz pra sair e ninguém perguntar de você? Todos achando que a gente ia durar. E por que que eu te levei pros rodeio comigo? Porque você conquistou minha família e os amigos? Agora eu quero te esquecer, mas nem sei se eu consigo.”
Após a divulgação do vídeo, internautas passaram a associar a letra ao término do casal, anunciado em dezembro. A prévia se tornou um dos assuntos mais comentados entre os fãs da cantora.
Com o repost de Zé Felipe e o emoji sugestivo, as teorias ganharam novo fôlego, mantendo os dois no centro das atenções e alimentando a curiosidade do público sobre os próximos capítulos do relacionamento.
