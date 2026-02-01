ECONOMIA
IR zero: mudanças começam a valer para quem ganha até R$ 5 mil
16 milhões de pessoas devem ser beneficiadas pela medida
As mudanças da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física 2026 (IRPF) vão começar a ser notadas a partir deste mês de fevereiro, principalmente aos assalariados que ganham até R$ 5 mil brutos por mês, isto que, eles estarão totalmente isentos do IR.
Já aqueles com renda de até R$ 7.350 vão ter uma redução gradual do imposto retido na fonte.
As alterações vão começar a valer para os salários pagos a partir de janeiro, ou seja, o reflexo será visto a partir do pagamento de fevereiro.
Segundo estimativas feitas pelo Ministério da Fazenda, 16 milhões de pessoas devem ser beneficiadas pela medida.
Entenda a nova regra
Com a nova regra, vão passar a ficar totalmente isentos do IRPF, desde que a renda mensal total não ultrapasse R$ 5 mil:
- trabalhadores com carteira assinada;
- servidores públicos;
- aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios.
Vale citar que a regra também vale para o décimo terceiro salário. Os rendimentos acima de R$ 7.350 continuam seguindo a tabela progressiva de descontos do IR atual (até 27,5%).
