ECONOMIA
ECONOMIA

IR zero: mudanças começam a valer para quem ganha até R$ 5 mil

16 milhões de pessoas devem ser beneficiadas pela medida

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/02/2026 - 16:00 h | Atualizada em 01/02/2026 - 16:11

IR zero começa a valer a partir de fevereiro
IR zero começa a valer a partir de fevereiro

As mudanças da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física 2026 (IRPF) vão começar a ser notadas a partir deste mês de fevereiro, principalmente aos assalariados que ganham até R$ 5 mil brutos por mês, isto que, eles estarão totalmente isentos do IR.

Já aqueles com renda de até R$ 7.350 vão ter uma redução gradual do imposto retido na fonte.

As alterações vão começar a valer para os salários pagos a partir de janeiro, ou seja, o reflexo será visto a partir do pagamento de fevereiro.

Segundo estimativas feitas pelo Ministério da Fazenda, 16 milhões de pessoas devem ser beneficiadas pela medida.

Entenda a nova regra

Com a nova regra, vão passar a ficar totalmente isentos do IRPF, desde que a renda mensal total não ultrapasse R$ 5 mil:

  • trabalhadores com carteira assinada;
  • servidores públicos;
  • aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios.

Vale citar que a regra também vale para o décimo terceiro salário. Os rendimentos acima de R$ 7.350 continuam seguindo a tabela progressiva de descontos do IR atual (até 27,5%).

Tags:

Imposto Imposto de Renda isenção renda

