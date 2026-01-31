Menu
HOME > BAHIA
SEU BOLSO

Gás natural fica mais barato na Bahia a partir de amanhã

Medida foi anunciada pela Bahiagás neste sábado, 31

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/01/2026 - 16:09 h

Posto de combustível no município de Camaçari abastecendo com GNV
Posto de combustível no município de Camaçari abastecendo com GNV -

A partir deste domingo, 1º, os usuários de gás natural dos diversos segmentos atendidos (residencial, automotivo e industrial) passarão a pagar menos pela utilização do combustível.

De acordo com a Bahiagás, haverá uma redução na tarifa de 3,79%, em média. A medida consta em resolução publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), neste sábado, 31.

De acordo com o órgão, a decisão foi motivada exclusivamente pelo repasse do preço médio ponderado do gás natural adquirido pela Bahiagás junto as fontes de abastecimento.

Aumento de forncedores

Também conforme a Companhia, desde novembro do ano passado, passou a contar com doze supridores, fortalecendo a estratégia de diversificação e competitividade no mercado.

"A busca pela modicidade e competitividade foi refletida em uma redução de 8,63%, o equivalente a R$ 0,2026 m³, nas tarifas médias do gás natural praticadas nos últimos doze meses, trazendo benefícios para toda economia do Estado da Bahia", informou a Bahiagás, em nota.

Segmento automotivo

Para o segmento automotivo (gás natural veicular - GNV), a redução será de 3,18% no valor do gás comercializado pela Bahiagás aos postos.

No entanto, a empresa reforça que o preço do GNV a ser praticado para os usuários finais "é de total responsabilidade de cada posto de combustível, não tendo a Companhia qualquer ingerência sobre a definição deste valor".

Bahia Bahiagás Gás Natural GNV

x